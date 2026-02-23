Woensdag 20 graden en eerste ijsdag, ijsmakers komen uit hun winterslaap

In de loop van deze week laat de zon zich steeds vaker zien. De lente is op komst, het kan zelfs 20 graden worden. Met woensdag zonnig weer in het vooruitzicht komen de ijsmakers in Brabant uit hun winterslaap.

Meer dan 15 graden en zon is volgens Coen ideaal voor de eerste echte ijsdag. “Natuurlijk moet het ijs nog gemaakt worden, maar woensdag hebben we zeker vijftien tot twintig smaken. Het einde van het seizoen, voordat we weer in winterslaap gaan, is ook altijd spannend. Zolang de zon in oktober nog lekker warm is, blijven we open.”

“Het begin en het einde van het seizoen zijn altijd spannend”, vertelt Coen Crusio uit Bergen op Zoom. Hij komt uit een geslacht dat al meer dan 100 jaar ijs maakt en heeft meerdere ijszaken in en om de stad. “Normaal gaan alle onze zaken pas rond 13 maart open, maar we volgen de weersverwachtingen op de voet en proberen open te zijn zodra mensen zin krijgen in ijs. Dus woensdag gaan we zeker open in het centrum en op de boulevard staan we met een ijskar om mensen in de zon van een ijsje te laten genieten.”

Bij collega-ijsmaker Lavinia in Vught ligt de vitrine al vol met ijs. “Wij zijn het hele jaar open en hadden het er net over dat het woensdag mooi ijsweer gaat worden”, zegt Charlotte de Laat. Ze staat samen met 'ijsmeisje' Robin in de zaak. “Rond deze tijd hebben we één vitrine met ijs, maar voor woensdag denk ik dat we een extra vitrine vullen. Gelukkig hebben we dan ook voldoende ijsmeisjes achter de balie om iedereen te helpen.”

“Dit wordt de eerste interessante ijsdag van 2026”, verwacht Geert Willems van Il Circo in Helmond. “We zijn begin februari alweer opengegaan, maar tot dusver was het nog rustig. Het terras wordt sinds dit weekend opnieuw ingericht, zodat mensen woensdag ook lekker buiten van hun ijsje in de zon kunnen genieten. We kijken altijd naar het weer, want als het beter wordt, blijven we ook langer open. Woensdag wordt vast een hele mooie dag.”

“We houden er rekening mee en hebben al extra personeel opgetrommeld”, zegt Ide de Kort van ijssalon Bon Appetit in Breda. “In het hoogseizoen hebben we 48 smaken, en begin maart verzinnen we nieuwe smaken. Zover is het nu nog niet, maar we zijn wel extra ijs aan het draaien.”

Sommige Brabantse ijszaken zijn volgens hun eigen informatie nog echt in winterslaap en openen pas in de eerste weken van maart. Maar ijsmakers lijken wat dat betreft net egels of vleermuizen: zodra de zon warm genoeg wordt, komen ze zomaar eerder uit hun winterslaap. En dus kun je komende woensdag waarschijnlijk gewoon bij jou om de hoek al aan een ijsje likken.