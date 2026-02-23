Geen dialectborden in Waalwijk: 'Doodzonde', zegt man achter ludieke stunt

Tweetalige plaatsnaamborden in Brabant? De lokale VVD in Waalwijk zag dit wel zitten, maar burgemeester en wethouders hebben dat idee voor nu in de prullenbak gegooid. Het plan om plaatsnamen ook in het dialect te schrijven is duur en zou niet effectief zijn.

De actie maakte iets los bij de VVD in Waalwijk. De partij vindt dat de gemeente trotser mag zijn op het dialect en de Brabantse identiteit en stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Eén van de vragen was of het college bereid is om de plaatsnaamborden tweetalig te maken.

Alleen dialectborden gemeente Altena Woeste Grond ziet graag plaatsnaamborden in het dialect, zoals je die ook ziet in Friesland en Limburg. Op dit moment zie je deze dialectborden in Brabant alleen nog in de gemeente Altena.

De VVD in Waalwijk gooide een balletje op bij het gemeentebestuur na de ludieke stunt van journalistiek platform Woeste Grond . Die stunt zag er als volgt uit: in tien Brabantse plaatsen popte in januari ineens de oude schrijfwijze van die plaatsen op. Zo las je ‘Wolluk’ als je Waalwijk binnenreed of 'Valkeswird' in Valkenswaard.

Het gemeentebestuur liet onlangs weten het eens te zijn dat de gemeente trotser mag zijn op het dialect, maar ziet niks in het plan dat de VVD opperde. Het Brabants dialect is volgens het college geen erkende taal. “Het Fries is een wettelijk erkende taal in Nederland en Nedersaksisch en Limburgs zijn door de EU erkende zogenaamde regionale talen. Dan kan met het Rijk afspraken gemaakt worden gemaakt over het uitdragen en behouden van deze talen.”

Het plan zou veel geld kosten, naar schatting tussen 60.000 en 140.000 euro. Ook zijn er vraagtekens of zulke plaatsnaamborden daadwerkelijk helpen bij het uitdragen van het Brabants, zo stelt Waalwijk, die denkt dat andere manieren effectiever zijn.

'Doodzonde'

Rens van de Plas van Woeste Grond vindt het antwoord van burgemeester en wethouders 'doodzonde'. "Het is een zakelijk besluit. Je kunt ook zeggen: 'het dialect leeft heel erg, we komen aan die behoefte tegemoet'."

Het gemeentebestuur zegt initiatieven als dialectenwoordenboekjes toe te juichen, maar dat vindt Van de Plas minder krachtig. "Als je dat boekje niet hebt, dan kom je er niet mee in aanraking. Met zo’n plaatsnaambord krijg je meteen met een dialect te maken. Je wordt er meteen mee geconfronteerd", legt hij uit.

De initiatiefnemer heeft verschillende mailtjes ontvangen van mensen die ook een dialectsticker hadden gewild in hun woonplaats. "Er borrelt wel wat in andere gemeenten", zegt hij. Zo heeft de SP in de gemeente Meierijstad dit onderwerp op de politieke agenda gezet.

Van de Plas heeft zelf de dialectstickers nog niet weggehaald. "In een aantal gemeenten hangen ze nog. Ik heb ze vorige week nog gezien in Hilvarenbeek", zegt hij. "Maar er komt wel een tijd dat we ze nog gaan weghalen."