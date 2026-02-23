Band met nazisympathieën op Eindhovens festival: ‘Gaan in gesprek’

De organisatie van het Eindhovense punkfestival Revolution Calling gaat in gesprek met de Franse band Kickback, die geboekt staat voor de eerstvolgende editie van het festival. Aanleiding is een publicatie in de Franse media over de band, waarin duidelijk wordt dat de leden extreemrechtse sympathieën hebben en contacten onderhouden met neonazi’s. ‘We gaan uit van correcte intenties.’

Kickback is een van de hoofdacts op het hardcore punk-festival dat al jaren in het Klokgebouw in Eindhoven plaatsvindt. Het festival noemt zichzelf ‘the home of worldwide hardcore’. Volgens de website is het een festival waar een divers publiek welkom is en waar ‘discriminatie in welke vorm dan ook niet getolereerd wordt’.

‘Ik ben een racist’

Des te opmerkelijk is de programmaring van de Parijse band. Na een jarenlange pauze treden ze sinds kort weer op. Maar volgens de Franse onderzoekswebsite Mediapart zijn de drie vaste leden de afgelopen jaren ‘extreemrechts geradicaliseerd’. De website komt vervolgens met een opsomming van feiten om deze stelling te onderbouwen. Zo werkten twee leden samen met Peste Noire, een vooraanstaande naam binnen de National Socialist Black Metal (NSBM). Bandlid Ludovic Faure zei in een interview onder meer: “Ik ben een racist. Mijn voornaamste doel is de verdediging van het blanke ras.” Ook NSBM-band SPQR is close met Kickback. SPQR trad op op Call of Terror, een festival georganiseerd door neonazistische organisatie Blood & Honour.

Bandlid Pascal Pastore geeft een boekentip (Foto: Instagram).

Nazi-Duitsland

Daarnaast beveelt een bandlid van Kickback geregeld boeken aan op Instagram. Dat gaat van het boek van een extreemrechtse influencer tot het werk van de meermaals wegens antisemitisme veroordeelde schrijver Alain Soral.

Ook de rijksarchitect van nazi-Duitsland en vriend van Adolf Hitler Albert Speer komt vootbij, en Robert Brasillach, die onder andere opriep tot de moord op joden.

Daklozen

Op een ander account plaatst het bandlid onder de noemer ‘home of the sleaze’ (thuisbasis van de smerigheid) foto’s van daklozen, vaak immigranten, in Parijs. Hij voorziet deze van denigrerend commentaar. Zo noemt hij de slaapplek van een dakloze ‘sub-Sahara holbewonersgebied bij Gare du Nord’, spreekt hij van ‘Kaboul city’ en schrijft hij ‘Merci Soros’, verwijzend naar de complottheorie dat de joodse zakenman George Soros de oorspronkelijke bewoners van Europa wil vervangen door migranten.

Een aantal van de foto’s op het account ‘home of the sleaze’ (Foto: Instagram)