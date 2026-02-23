Politie zoekt twee mannen na gewapende overval in Tilburg

Op woensdagavond 18 oktober is een man in zijn eigen tuin aan de Artemisstraat in Tilburg overvallen. Twee mannen renden zijn tuin binnen, sloegen en grepen het slachtoffer vast en bedreigden hem met een pistool. Terwijl de ene verdachte de man bedreigde, ging de ander de woning binnen.

De politie meldt dat de overval lijkt te zijn voorbereid. Eerder op de dag, rond 18.00 uur, zouden de verdachten de buurt al hebben verkend. Bewakingscamera’s legden vast hoe de mannen rondkeken en de situatie observeerden.

De daders namen onder andere geld mee. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Na de overval renden de mannen weg, ieder in een andere richting. Op de beelden is te zien dat het om dezelfde mannen gaat die eerder de buurt hadden verkend. Beide mannen worden omschreven als mannen van 20 tot 30 jaar, met een donkere huidskleur en een zwarte jas.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben, op zich te melden.