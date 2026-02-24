Rob Kemps maakte er in Milaan voor iedereen een onvergetelijk feestje van

"Een unieke ervaring, een groot feest en een eer dat ik host mocht zijn al die dagen van de Winterspelen in Milaan in het TeamNL Huis", vertelt Snollebollekes Rob Kemps maandag in het Omroep Brabant radioprogramma KEIgoeiemorgen! De adrenaline van de afgelopen dagen klinkt nog door in zijn enthousiasme.

"Ik moet ook bijkomen hoor. Het was ontzettend mooi en eervol om te doen, maar het is ook 17 dagen lang alles geven wat je hebt", vertelt de zanger uit Best. "Het is mooi om te zien dat de sfeer in het TeamNL Huis iedere dag nog beter wordt dan de dag ervoor. Het werd iedere dag ook steeds drukker. Steeds meer mensen wilden erbij zijn."

Natuurlijk ontkwam de zanger er niet aan om zijn eigen grootste hit in te zetten tijdens de huldigingen . "Maar ik heb er ook voor de sporters een eigen feestje van proberen te maken. Ik vond het fijn om ze vooraf even te spreken, om even aan elkaar te snuffelen. De een moet een paar dagen later weer presteren en voor de ander zitten de Spelen erop. Dat brengt een andere energie met zich mee."

Nu was de zanger eerder al host tijdens de Zomerspelen in Parijs. "Het grootste verschil is dat tijdens de winterspelen het vooral individuele sporters zijn en in de zomer meer teams, denk aan hockeyers. Voor een team is het relaxter om samen op het podium te staan. Die individuele sporters waren soms wat nerveus voor een huldiging omdat dan alle aandacht op hem of haar gericht is. Ik heb geprobeerd om het ook voor hen zo ontspannen mogelijk te maken."

In Milaan kreeg Kemps toch het nodige mee van het carnaval in Brabant dat deze keer aan hem voorbijging. "Via sociale media zag ik de nodige foto's en filmpjes voorbijkomen. Als ik in Best had gezeten, had ik daar wel kriebels van gekregen om erbij te willen zijn. Nu zat ik op afstand in een compleet andere sfeer, waardoor ik het minder miste. De unieke ervaring die ik daar had, was gewoon onvergetelijk of om in de sfeer te blijven: goud!"