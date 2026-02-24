Lege kamers in net gerestaureerd kasteel: nieuwe bewoners gezocht

Het heeft veel geld gekost om het prachtige kasteel Croy in Aarle-Rixtel te restaureren. Hoeveel wil Jan van Asten van de Stichting Geloof Hoop en Liefde, eigenaar van het kasteel, niet zeggen. “Maar met een miljoen waren we er nog niet.” Maar nu staat het kasteel met zijn nieuwe dak, ramen, voegwerk, vloeren en plafonds, bijna helemaal leeg. In de meeste kamers is nog geen meubel te zien. “Er moet nieuw leven ingeblazen worden.”

Croy is meer dan alleen een kasteel. Er ligt ook 220 hectare landgoed omheen. De nieuwe kasteelheren of freules krijgen een mooi uitzicht op een oud landschap met boerderijen en een schaapskooi met Merinoschapen. Niet alleen het stille kasteel kan wat meer leven in de brouwerij gebruiken, ook het landgoed eromheen moet nog meer op de kaart gezet worden. De terugkeer van het bier dat al in 1671 bij het kasteel gebrouwen werd, is daar onderdeel van. Brouwer Rick Verhees deed voor het biertje veel onderzoek naar de geschiedenis van kasteel Croy. Voor de middeleeuwen stond er op de plek hoogstwaarschijnlijk al een grote hoeve. De families die er woonden, wisten over de eeuwen heen veel rijkdom te vergaren. De laatste bewoonster, freule Constance, liet in 1873 een kasteel na met de landgoederen. “De freule was een echte powervrouw”, zegt Verhees. “Ze runde het hele kasteel en de landgoederen eromheen.” Hij besloot haar afbeelding op het etiket van de bierfles te zetten.

"Alles gebeurt hier uit naam van Constance."

De rebelse, maar ook barmhartige powervrouw uit Aarle-Rixtel deed iets dat niet in goede aarde viel bij de familie. Ze liet het kasteel na aan de armen. De inkomsten uit het kasteel en de landgoederen moesten de behoeftigen van het dorp gaan voorzien. Ook werden er alleenstaande oudere heren en dames opgevangen. Pas in de jaren 60, na het invoeren van de algemene bijstandswet, werd het armenbestuur opgeheven en werd de huidige stichting opgericht. “Maar alles gebeurt hier uit naam van Constance.”

Jan van Asten in een van de lege kamers van kasteel Croy (Foto: Alice van der Plas)

Kasteel Croy bedruipt zichzelf nog steeds, met de pacht uit de landerijen, met het verhuren van ruimtes aan bedrijven, het verhuren van kamers voor bijvoorbeeld heidagen of een ander evenement. En je kunt er trouwen. Voor de restauratie werd wel wat subsidie binnengehaald, maar dat was hoogstens 5 tot 10 procent van het budget. “Maar we zijn wel onze grootste huurder verloren”, zegt Jan van Asten.

"Het was net of de Amerikaanse president binnenkwam."