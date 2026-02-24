Lege kamers in net gerestaureerd kasteel: nieuwe bewoners gezocht
Het heeft veel geld gekost om het prachtige kasteel Croy in Aarle-Rixtel te restaureren. Hoeveel wil Jan van Asten van de Stichting Geloof Hoop en Liefde, eigenaar van het kasteel, niet zeggen. “Maar met een miljoen waren we er nog niet.” Maar nu staat het kasteel met zijn nieuwe dak, ramen, voegwerk, vloeren en plafonds, bijna helemaal leeg. In de meeste kamers is nog geen meubel te zien. “Er moet nieuw leven ingeblazen worden.”
Croy is meer dan alleen een kasteel. Er ligt ook 220 hectare landgoed omheen. De nieuwe kasteelheren of freules krijgen een mooi uitzicht op een oud landschap met boerderijen en een schaapskooi met Merinoschapen. Niet alleen het stille kasteel kan wat meer leven in de brouwerij gebruiken, ook het landgoed eromheen moet nog meer op de kaart gezet worden. De terugkeer van het bier dat al in 1671 bij het kasteel gebrouwen werd, is daar onderdeel van.
Brouwer Rick Verhees deed voor het biertje veel onderzoek naar de geschiedenis van kasteel Croy. Voor de middeleeuwen stond er op de plek hoogstwaarschijnlijk al een grote hoeve. De families die er woonden, wisten over de eeuwen heen veel rijkdom te vergaren. De laatste bewoonster, freule Constance, liet in 1873 een kasteel na met de landgoederen. “De freule was een echte powervrouw”, zegt Verhees. “Ze runde het hele kasteel en de landgoederen eromheen.” Hij besloot haar afbeelding op het etiket van de bierfles te zetten.
"Alles gebeurt hier uit naam van Constance."
De rebelse, maar ook barmhartige powervrouw uit Aarle-Rixtel deed iets dat niet in goede aarde viel bij de familie. Ze liet het kasteel na aan de armen. De inkomsten uit het kasteel en de landgoederen moesten de behoeftigen van het dorp gaan voorzien. Ook werden er alleenstaande oudere heren en dames opgevangen. Pas in de jaren 60, na het invoeren van de algemene bijstandswet, werd het armenbestuur opgeheven en werd de huidige stichting opgericht. “Maar alles gebeurt hier uit naam van Constance.”
Kasteel Croy bedruipt zichzelf nog steeds, met de pacht uit de landerijen, met het verhuren van ruimtes aan bedrijven, het verhuren van kamers voor bijvoorbeeld heidagen of een ander evenement. En je kunt er trouwen. Voor de restauratie werd wel wat subsidie binnengehaald, maar dat was hoogstens 5 tot 10 procent van het budget. “Maar we zijn wel onze grootste huurder verloren”, zegt Jan van Asten.
"Het was net of de Amerikaanse president binnenkwam."
Gevolg: het kasteel staat voor 90 procent leeg, slechts 1 klein bedrijfje zit er nu in. “Het liefst zouden we twee bedrijven hebben”, zegt Van Asten. “Op elke verdieping een. Een notariskantoor bijvoorbeeld.” Maar de stichting houdt er rekening mee dat het er meer gaan worden. “Het is wel onhandig als het tien bedrijven worden, dan lijkt het een bedrijfsverzamelgebouw.” De stichting is druk met gesprekken met de makelaar.
Jan van Asten geeft enthousiast een rondleiding door het kasteel. “Kom maar eens kijken op de plek waar de spiksplinternieuwe verwarmingsinstallatie hangt, het is net Pernis.” Kortom, alles is er aan gedaan om het kasteel zo duurzaam en comfortabel mogelijk te maken. De binnenkant is erg kleurrijk. “Je zult wel denken, al die kleuren”, zegt Jan van Asten. “Maar we hebben een historische kleurenspecialist onderzoek laten doen. Die heeft hier alle lagen verf lopen afkrabben om te kijken wat er allemaal onder zat.”
En anekdotes heeft kasteel Croy ook genoeg. Zo kwam koning Lodewijk Napoleon eens op bezoek, de jongere broer van Napoleon Bonaparte. Hij gaf de toen 13-jarige Constance van het kasteel nog een kam, oorringen en een halssnoer cadeau. “Dat was nogal wat, hoor”, zegt Jan van Asten lachend. “Het was net of de Amerikaanse president binnenkwam.”