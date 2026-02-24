Werkbus van Patrick wéér leeggeroofd: 'Ik had net alles weer aangeschaft'

Patrick Hellemons uit Heesch baalt als een stekker. Voor de tweede keer in een dikke maand is zijn werkbus helemaal leeggeroofd. Bij de vorige inbraak, op 13 januari, werd al alles weggehaald. En nu is maandagnacht ook al zijn vervangende gereedschap gestolen. "De bus is net een week gemaakt", verzucht hij.

Voor Hellemons, zelfstandig ondernemer, is de tweede inbraak een flinke klap. Hij werd dinsdagmorgen gebeld door een buurman die zag dat zijn werkbus, die thuis aan de Leharstraat geparkeerd stond, weer was opengebroken. "Ik dacht: het zal toch niet? Maar alles is weg: schroefmachines, slijptol, zaagmachine, frees, multitool en decoupeerzaag", somt hij op. De schade van de vorige inbraak was nog niet eens afgehandeld. Bij de vorige inbraak toonde hij zich vooral strijdbaar, inmiddels zakt de moed hem in de schoenen: "Ik dacht na de vorige keer: we zetten de schouders eronder. Maar nu kan ik niet zomaar verder. Ik heb geen potje met vijftien- of twintigduizend euro. Ik had het net bijna afgesloten, nu zijn we weer terug bij af."

Hellemons heeft online aangifte gedaan van de inbraak. "De schade van deze inbraak komt bovenop de vorige. Ze moeten het bijna geweten hebben. Je moet wéér de hele molen door", zegt hij. De vorige diefstal werd vastgelegd op camerabeelden:

Hij is zelf druk bezig met het verzamelen van camerabeelden. Daardoor weet hij inmiddels dat de inbraak het werk is van twee mannen, die kort voor de inbraak al door de wijk liepen. Of het dezelfde daders zijn als de vorige keer, weet hij niet. "Ze reden in ieder geval in een andere auto." Volgens Hellemons was hij bij de vorige inbraak niet het enige slachtoffer, maar werden werklui in de omgeving van Heesch ook bestolen. Of ook nu meer busjes zijn opengebroken en leeggeroofd, is nog onduidelijk. Bij de vorige inbraak werd Hellemons wakker van zijn blaffende hond. "Je hoort meteen dat er iets niet klopt, dus ik ben naar beneden gerend", vertelde hij in januari. In de woonkamer deed hij het rolluik omhoog en keek hij naar buiten. "Ik zag dat mijn bus openstond en mijn gereedschap op de grond lag. Ik heb direct mijn sleutels gepakt en ben naar buiten gerend."

De werkbus van zzp-timmerman Patrick Hellemons na de inbraak op 13 januari (foto: Patrick Hellemons).

