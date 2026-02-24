Eindhovense chipmaker haalt 250 miljoen dollar op voor ‘zuinige AI-chips’

De Eindhovense chipmaker Axelera AI heeft ruim 250 miljoen dollar (211 miljoen euro) opgehaald bij investeerders. Het snelgroeiende techbedrijf uit de Brainport-regio wil met energiezuinige AI-chips minder afhankelijk worden van grote buitenlandse spelers.

Wat maakt de chips van dit bedrijf anders? Het bedrijf maakt chips voor het moment waarop kunstmatige intelligentie écht aan het werk gaat. Nadat een AI-systeem is getraind, moet het in de praktijk beslissingen nemen. Bijvoorbeeld: wat staat er op dit camerabeeld? Of is dit onderdeel in de fabriek goed of fout?

Axelera AI maakt computerchips die nodig zijn voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat is technologie waarmee computers bijvoorbeeld beelden kunnen herkennen, teksten kunnen schrijven of slimme beslissingen kunnen nemen.

Dat soort rekenwerk gebeurt nu vaak in de cloud: in grote datacenters vol computers. Maar het kan ook direct op een apparaat zelf gebeuren, zoals in een beveiligingscamera, telefoon of machine.

Wat zijn volgens Axelera de voordelen?

De chips uit Eindhoven zijn bedoeld om dat laatste mogelijk te maken. Daardoor hoeft minder informatie naar grote datacenters te worden gestuurd. Die blijven belangrijk, maar worden minder zwaar belast.

Volgens het bedrijf zorgt dat voor lagere kosten en minder energieverbruik. Dat is extra belangrijk nu het stroomnet in delen van Nederland onder druk staat en energie steeds duurder wordt. Als apparaten zelf het rekenwerk kunnen doen, zijn minder grote datacenters nodig. Dat scheelt energie.

Ook moet het bedrijven minder afhankelijk maken van grote buitenlandse chipmakers, zoals het Amerikaanse Nvidia.

Hoeveel geld werd er al eerder opgehaald?

Axelera AI werd opgericht in 2021. Sindsdien haalde het bedrijf al meer dan 450 miljoen dollar op bij investeerders. Het aantal klanten is het afgelopen jaar volgens het bedrijf meer dan verdrievoudigd.

Met het nieuwe geld wil het Eindhovense bedrijf zijn technologie verder ontwikkelen en nieuwe markten veroveren. De wereldwijde vraag naar toepassingen met kunstmatige intelligentie groeit namelijk snel.

Alle ontwikkelingen in de Brainportregio kan je lezen in ons dossier.