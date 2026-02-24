Zorgen om Michael van Gerwen: ‘Hij is serieus ziek, het gaat echt niet’

Michael van Gerwen kampt met flinke gezondheidsklachten. De Vlijmense topdarter moest vorige week meerdere toernooien laten schieten en ook zijn deelname aan komende wedstrijden is onzeker. Dat zegt oud-profdarter en goede vriend Vincent van der Voort in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl.

Volgens Van der Voort is de situatie ernstiger dan sommige geruchten doen vermoeden. “Het gaat op dit moment echt niet”, zegt hij. “Het is niet dat het onwil is dat hij niet kan darten. Ik heb de reacties ook gelezen. Hij zou bang zijn voor Luke Littler of een kater van carnaval. Dat soort dingen", zegt de vriend van Van Gerwen in de podcast.

"Wat het precies is, weten ze niet."

Volgens Van der Voort is er sprake van serieuze gezondheidsproblemen. “Ze weten zelf ook nog niet wat hij precies heeft. Er zijn allemaal onderzoeken gedaan, maar er is niks uit gekomen. Hij is serieus ziek.” De darter uit Vlijmen heeft onder meer last van flink opgezette klieren in zijn keel en kan daardoor moeilijk eten. De darter wacht op nieuwe onderzoeksresultaten. “Het is hopen dat er iets uitkomt. Dat ze weten wat het is.”

“Hij traint wel, maar houdt het niet lang vol."

Door de aanhoudende klachten moest Van Gerwen al de Premier League Darts en de eerste Euro Tour van het jaar laten lopen. Ook de Players Championships 5 en 6 deze week slaat hij over. De vierde avond van de Premier League, donderdag in Belfast, komt volgens Van der Voort eveneens in gevaar. En er wordt zelfs gevreesd voor de UK Open in het eerste weekend van maart. “Volgend weekend is de UK Open, daar zou hij echt moeten staan. Nu ben je alleen maar bezig met beter worden”, zegt Van der Voort in de podcast. “Hij traint wel, maar houdt het niet lang vol. ’s Ochtends en ’s avonds heeft hij heel erg veel pijn. Dat is niet leuk meer en heel frustrerend.”

"Hij was er doodziek van dat hij ook weer de Pro Tours af moest zeggen.”