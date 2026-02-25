Snollebollekes gooit het roer om: Total Loss wordt Brabantse Vrienden

Total Loss Festival in Aquabest krijgt komende editie een andere opzet. Rob Kemps, beter bekend als Snollebollekes, wil ‘zijn’ festival terugbrengen naar waar het voor hem om draait: groot feest, maar klein van opzet. Er komen drie podia in plaats van zes. En mister Snollebol himself heeft twee gasten uitgenodigd die hem gaan helpen bij het presenteren van het festival.

Dinsdagmiddag in een feestcafé in Eindhoven: Snollebollekes heeft een dienblad vol bier in zijn hand. Achter de bar staat comédienne Christel de Laat. Omroep Brabant-dj Jordy Graat draait plaatjes aan elkaar. Het trio is druk bezig de laatste beelden van de nieuwe promotieclip voor het festival te schieten. Dat gaat komend jaar geen Total Loss heten, maar Brabantse Vrienden. Volgens Kemps keert het festival min of meer terug naar de basis. “Het moet weer puur worden. Puur hoe dit is ontstaan en waar Snollebollekes voor staat: groot feest en carnaval. Die elementen maken Brabantse Vrienden”, vertelt hij. De afgelopen jaren merkte de artiest dat Total Loss steeds groter werd, bijvoorbeeld met kermisattracties en dj’s die met helikopters naar Aquabest kwamen. Nu kiest hij bewust voor een kleinere opzet met minder podia. Zo hoopt de organisatie met een potje levend tafelvoetbal, bierpong en een rondje Stef Stuntpiloot XXL veel vriendengroepen te trekken.

Bekende gezichten keren terug op het festivalpodium

Jordy Graat en Christel de Laat zijn, net als bij de voorgaande edities, van de partij. Maar dit jaar presenteren ze samen met Kemps het festival. “Vorig jaar stond het afgeladen vol en liepen we op en neer tussen de tenten. Ik denk dat we wel twintigduizend stappen hebben gezet”, reageert Graat. “En we hebben het vooral heel leuk gehad met de artiesten die we toevallig kennen van het Fijnfisjenie Café dat we ooit samen presenteerden", vult De Laat aan. "Daarom is het zo leuk om daar te zijn. Want ook Fijnfisjenie keert terug op het festival."

Snollebollekes met Jordy Graat en Christel de Laat (foto: Wilco Zonneveld).