Schimmel, gladde vloeren en kapotte plafonds: gemeente grijpt in
Schimmel in de douches. Vergeelde urinoirs. Loshangende plafonddelen. En een sportvloer die zo glad is dat sporters uitglijden. In de sporthallen De Misse (Den Dungen), De Run (Berlicum) en Theereheide (Sint-Michielsgestel) is het al maanden onderwerp van gesprek.
Vooral in sporthal De Misse lopen de frustraties hoog op. Een lid van volleybalvereniging Donki Sjot trok eind januari aan de bel met een brief aan de gemeenteraad. Volgens het lid is de hal structureel vervuild. Kleedkamers en douches zitten vol schimmel, sanitaire voorzieningen zijn sterk vergeeld en delen van het plafond zijn kapot of hangen los.
Het grootste probleem is volgens de volleyballer de sportvloer. Die zou zo glad zijn geworden door achterstallige schoonmaak dat er al meerdere ongelukken zijn gebeurd. “Het voelt onveilig”, schrijft het lid. Ook ouders maken zich zorgen en de vereniging schaamt zich tegenover tegenstanders die in De Misse moeten spelen.
Sinds Optisport na de zomervakantie van 2025 het beheer overnam van WSD, zouden de problemen zijn toegenomen. Klachten bleven volgens gebruikers liggen en beheerders waren niet altijd bereikbaar.
Deze maatregelen gaat de gemeente nemen
De gemeente Sint-Michielsgestel komt nu met een pakket aan maatregelen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met Optisport over de schoonmaak en het dagelijks beheer. Zo komt er extra controle op de schoonmaakwerkzaamheden en moeten er duidelijke werkafspraken komen over wie waarvoor verantwoordelijk is.
Ook wordt er op korte termijn een grote schoonmaak uitgevoerd door een extern bedrijf. Die moet de sporthallen grondig reinigen.
Daarnaast worden kapotte of versleten sportmaterialen gerepareerd of vervangen. De gemeente en Optisport maken samen een lijst van materialen die standaard aanwezig moeten zijn in de hallen. Voor basketballers betekent dat concreet dat een versleten basketbalbord binnenkort wordt vervangen.
WSD helpt in de tussentijd nog mee bij de inzet en begeleiding van personeel, zodat het beheer niet stilvalt.
Wethouder Sam Goossens laat weten dat de signalen serieus zijn genomen. Volgens hem moet het niveau van dienstverlening omhoog, zodat verenigingen, scholen en andere sporters weer veilig en prettig gebruik kunnen maken van de sporthallen.