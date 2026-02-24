Schimmel, gladde vloeren en kapotte plafonds: gemeente grijpt in

Schimmel in de douches. Vergeelde urinoirs. Loshangende plafonddelen. En een sportvloer die zo glad is dat sporters uitglijden. In de sporthallen De Misse (Den Dungen), De Run (Berlicum) en Theereheide (Sint-Michielsgestel) is het al maanden onderwerp van gesprek.

Vooral in sporthal De Misse lopen de frustraties hoog op. Een lid van volleybalvereniging Donki Sjot trok eind januari aan de bel met een brief aan de gemeenteraad. Volgens het lid is de hal structureel vervuild. Kleedkamers en douches zitten vol schimmel, sanitaire voorzieningen zijn sterk vergeeld en delen van het plafond zijn kapot of hangen los.

Het grootste probleem is volgens de volleyballer de sportvloer. Die zou zo glad zijn geworden door achterstallige schoonmaak dat er al meerdere ongelukken zijn gebeurd. “Het voelt onveilig”, schrijft het lid. Ook ouders maken zich zorgen en de vereniging schaamt zich tegenover tegenstanders die in De Misse moeten spelen.

Sinds Optisport na de zomervakantie van 2025 het beheer overnam van WSD, zouden de problemen zijn toegenomen. Klachten bleven volgens gebruikers liggen en beheerders waren niet altijd bereikbaar.