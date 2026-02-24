Zorginstelling Mare vraagt faillissement aan na miljoenenclaim

Zorginstelling Mare Bijzondere Zorg uit Boxtel heeft dinsdag faillissement aangevraagd. Dat staat in een brief van het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch aan de gemeenteraad. Volgens onderzoek van de gemeenten in Noordoost-Brabant heeft Mare de afgelopen jaren 2,9 miljoen euro te veel aan zorg gedeclareerd.

Mare bood onder meer verblijf met één-op-één begeleiding. Dat betekent dat een jongere dag en nacht persoonlijke begeleiding krijgt. In de afgelopen jaren kregen ongeveer zestien jongeren uit de regio deze hulp. Op dit moment gaat het nog om acht jongeren.

Mare Bijzondere Zorg biedt jeugdzorg aan kinderen en jongeren met zware problemen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en intensieve begeleiding nodig hebben.

Onderzoek na signalen

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Meierijstad, Oss, Den Bosch, Sint-Michielsgestel. Vught, Land van Cuijk en Maashorst startten vorig jaar een onderzoek na klachten en signalen dat zorg niet altijd werd geleverd, terwijl die wel werd gedeclareerd. Ook waren er meldingen gedaan bij de inspectie.

Op 29 januari kreeg Mare een rapport met de uitkomsten. Daarin staat dat de instelling miljoenen euro’s te veel in rekening heeft gebracht.

De gemeenten hebben besloten dat geld terug te eisen. Ook is beslag gelegd op geld dat Mare nog tegoed had. Nieuwe betalingen zijn stopgezet. Zo valt te lezen in de raadsinformatiebrief.

Zorg stopt per direct

Mare heeft nu zelf faillissement aangevraagd. De organisatie heeft laten weten dat de zorg direct stopt.

Dat heeft grote gevolgen voor de jongeren die hulp krijgen. Voor de acht kinderen die nu ergens verblijven via Mare, wordt met spoed gezocht naar een andere plek. Ook voor de jongeren die thuis begeleiding krijgen, moet een nieuwe zorgaanbieder worden gevonden.

Volgens het college staat de zorg voor de kinderen nu voorop. Ouders zijn geïnformeerd en de gemeenten zeggen dat ze er alles aan doen om de hulp zo snel mogelijk over te nemen door andere organisaties.