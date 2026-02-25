Slapen in een auto en niets te eten: Marianne heeft álles over voor goud

De carrière van Marianne van der Steen klinkt als een droom. De 41-jarige Tilburgse reist de wereld over als ijsklimster en schreef deze week geschiedenis door in Amerika als eerste Nederlandse ooit een World Cup te winnen. Daartegenover staat wel dat ze ieder dubbeltje twee keer om moet draaien. “Ik ga weleens naar de Voedselbank om eten te halen.”

Als we Marianne bellen, zit ze in een pick-up truck die ze een maand mag lenen van een goede vriend. Samen met haar vriend Dennis van Hoek kwam ze een paar weken geleden aan in Seattle. In één maand tijd rijden ze duizenden kilometers door Amerika en Canada voor twee World Cups. “Het was maar de vraag of ik aan beide wedstrijden mee kon doen. Al mijn concurrenten vliegen na de wedstrijd in Amerika naar Canada, maar dat kan ik niet betalen”, zegt de Tilburgse. “Dankzij onze enorm behulpzame vriend kunnen we een maand in zijn auto rijden. De benzineprijzen zijn een stuk gunstiger dan in Nederland. Hotels hoeven we niet te betalen, want we kunnen achterin slapen. Al met al een geweldige roadtrip waarbij je de cultuur en het landschap op een hele andere manier ervaart.”

"Ik slaap in een pick-up bij min tien graden."

Bij de World Cup afgelopen weekend in het Amerikaanse Longmont schreef ze geschiedenis. Voor het eerst ooit (op paraklimmen na) wist een Nederlandse goud te winnen. “Ik was er al eerder dichtbij, maar het is heel bijzonder en heel gaaf om deze titel te pakken. De directeur van de bond zei ooit dat hoop uitgestelde teleurstelling is. Je kunt wel hopen, maar je moet er vol voor gaan. Ook heb je altijd te maken met een portie geluk. Alles op deze World Cup kwam samen.” De World Cup in Amerika is hier terug te kijken. Vanaf 1.49.45 is Van der Steen aan de beurt. Komend weekend gaat ze in het Canadese Edmonton opnieuw voor de winst en daarmee voor de winst in het eindklassement. Het zou de ultieme beloning zijn voor een leven dat volledig in het teken staat van ijsklimmen. “Ja, ik moet veel dingen laten voor de sport. Zo slaap ik deze weken bijvoorbeeld op een yogamat achter op een pickup-truck met soms temperaturen van min tien graden. Ik heb het er graag voor over.”

"Alles moest ik eerst alleen doen.'

Drie jaar geleden koos ze ervoor om haar baan op te zeggen om fulltime te kunnen klimmen. Daarnaast traint ze diverse talenten en op vrijwillige basis het Nederlands jeugdteam. “Er komt dus bijna niks binnen, maar aan de andere kant word ik vrijblijvend door allerlei specialisten geholpen. Van een fysiotherapeut, voedingscoach tot een mental coach, ik ben op zoveel vlakken beter geworden. Alles moest ik eerst alleen doen, nu is er een heel team bij betrokken.” Aan een klimmerspensioen denkt Van der Steen nog zeker niet. “Ik krijg al vanaf m’n 25ste de vraag wanneer ik ga stoppen met wedstrijden. Met mijn 41 jaar laat ik zien dat je door keihard te trainen dit kunt bereiken."

Wat is ijsklimmen? IJsklimmen vindt niet altijd plaats op ijs. Zo traint Marianne indoor veel met ijsbijlen op een houten wand. Tijdens de World Cup deed ze mee aan het onderdeel lead, waarbij ze een parcours volgt en vastzit aan een touw.