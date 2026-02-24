Navigatie overslaan

Wat lijkt op een auto-inbraak in Geldrop blijkt net iets anders te zijn

Gisteren om 21:45
Wat lijkt op een auto-inbraak in Geldrop, blijkt net iets anders te zitten (foto: politie Dommelstroom).
Met spoed reden agenten naar Geldrop, waar iemand bezig zou zijn om in te breken in een auto. De politie hoopte de dief op heterdaad te kunnen betrappen. Dat lukte. Maar de vork bleek toch iets anders in de steel te zitten dan de agenten dachten.

"Wij kregen een melding dat een voorbijganger had gezien dat er twee personen bij een auto aan het rommelen waren", laten agenten uit de regio Dommelstroom weten. "Ter plaatse bleek dat de eigenaar van de auto zijn autosleutels in de auto had laten liggen."

De mannen bleken inventief te werk te zijn gegaan. "Toen wij aankwamen, hadden de twee personen met behulp van ducttape de autosleutels uit de auto kunnen halen."

Ducttape om auto open te krijgen
Dankzij YouTube kwamen ze op dit idee. "Ze hadden een filmpje bekeken over hoe ze de auto open konden krijgen. Ze gebruikten ducttape om het raam naar beneden te bewegen."

