Gewelddadige beroving in Heeze, twee jongeren uit Geldrop opgepakt
Vandaag om 08:40 • Aangepast vandaag om 09:31
De politie heeft maandag twee jonge mannen van 17 en 18 jaar uit Geldrop aangehouden voor een beroving. Zij maakten deel uit van een groep jongeren die in de nacht van 21 op 22 december een jongen met geweld beroofden van zijn telefoon.
Het slachtoffer fietste over de Geldropseweg/De Hendse Driessen in Heeze toen vier jongens op fatbikes de weg blokkeerden. De fietser werd geslagen en beroofd van zijn telefoon en AirPods. De daders gingen er vandoor richting Geldrop.
De jongen deed naderhand aangifte.
De politie laat nu weten dat er twee verdachten zijn aangehouden. Naar de twee anderen zijn zij nog op zoek.
