Compleet onbekende betaalt vakantie voor Tilburgse Samantha en haar jongens

Samantha Goossens (34) uit Tilburg heeft moeite met rondkomen en vertelde bij Omroep Brabant afgelopen weekend haar verhaal. Ze woont in een flat in Stokhasselt in Tilburg Noord en dat is een van de armste buurten van heel Brabant. Samantha worstelt ook en kan een zomervakantie voor haar en haar zoons niet betalen. Marlies Engel uit Leidschendam las haar verhaal en vond dat zo sneu dat ze Samantha en haar gezin een weekje zomervakantie aanbiedt.

Floor Foole Geschreven door

Ze is er helemaal stil van. Samantha Goossens, die normaal wel haar woordje klaar heeft, kan even niks uitbrengen. “Het moet nog allemaal een beetje binnenkomen. Dit is zo superlief en ook onwerkelijk dat iemand dit wil betalen en ons gunt. Ik kan er nog niet overuit”, zegt ze. Marlies Engel las het artikel over Samantha op de site van Omroep Brabant en vond dat ze wel wat meer lichtpuntjes in haar leven verdiende. Ondanks dat ze niet in de provincie woont, bereikte het verhaal haar en raakte het haar. Ze besloot ’s avonds direct een mail naar Omroep Brabant te sturen en in een ‘spontane opwelling’ een vakantie aan te bieden aan Samantha en haar jongens. “Ik had het niet helemaal doordacht, maar het voelde als iets dat ik moest doen", zegt ze. "Ik ben zelf niet heel rijk, maar heb me ook nooit zorgen hoeven maken. Ook qua gezondheid gaat het goed. Dat gun ik iedereen.”

Ook de volgende dag blijft ze bij haar aanbod. “Ja hoor, ik sta er nog steeds achter”, lacht ze. “Ik heb altijd van mijn oma geleerd, tel je zegeningen en dat doe ik zelf ook. Sommige mensen krijgen een slechte hand kaarten in het leven. Die wil ik dan graag helpen. Ik ben iemand die zich graag voor anderen inzet. Ik doe ook vrijwilligerswerk en ben mentor van een man met een verstandelijke beperking. Sommige mensen verdienen een lichtpuntje en ik wil Samantha en haar zoons dit graag aanbieden”, vertelt Marlies.

Samantha Goossens woont in een van de armste wijken van Brabant en kan nauwelijks rondkomen (foto: Floor Foole).