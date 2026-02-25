Compleet onbekende betaalt vakantie voor Tilburgse Samantha en haar jongens
Samantha Goossens (34) uit Tilburg heeft moeite met rondkomen en vertelde bij Omroep Brabant afgelopen weekend haar verhaal. Ze woont in een flat in Stokhasselt in Tilburg Noord en dat is een van de armste buurten van heel Brabant. Samantha worstelt ook en kan een zomervakantie voor haar en haar zoons niet betalen. Marlies Engel uit Leidschendam las haar verhaal en vond dat zo sneu dat ze Samantha en haar gezin een weekje zomervakantie aanbiedt.
Ze is er helemaal stil van. Samantha Goossens, die normaal wel haar woordje klaar heeft, kan even niks uitbrengen. “Het moet nog allemaal een beetje binnenkomen. Dit is zo superlief en ook onwerkelijk dat iemand dit wil betalen en ons gunt. Ik kan er nog niet overuit”, zegt ze.
Marlies Engel las het artikel over Samantha op de site van Omroep Brabant en vond dat ze wel wat meer lichtpuntjes in haar leven verdiende. Ondanks dat ze niet in de provincie woont, bereikte het verhaal haar en raakte het haar. Ze besloot ’s avonds direct een mail naar Omroep Brabant te sturen en in een ‘spontane opwelling’ een vakantie aan te bieden aan Samantha en haar jongens.
“Ik had het niet helemaal doordacht, maar het voelde als iets dat ik moest doen", zegt ze. "Ik ben zelf niet heel rijk, maar heb me ook nooit zorgen hoeven maken. Ook qua gezondheid gaat het goed. Dat gun ik iedereen.”
Ook de volgende dag blijft ze bij haar aanbod. “Ja hoor, ik sta er nog steeds achter”, lacht ze. “Ik heb altijd van mijn oma geleerd, tel je zegeningen en dat doe ik zelf ook. Sommige mensen krijgen een slechte hand kaarten in het leven. Die wil ik dan graag helpen. Ik ben iemand die zich graag voor anderen inzet. Ik doe ook vrijwilligerswerk en ben mentor van een man met een verstandelijke beperking. Sommige mensen verdienen een lichtpuntje en ik wil Samantha en haar zoons dit graag aanbieden”, vertelt Marlies.
Overdonderd en dankbaar
Samantha kan alleen maar ‘oh my god’ en ‘nee joh’ uitbrengen. Dit gebaar moet nog even bij haar indalen. Ze is helemaal overdonderd.
Ze heeft sowieso veel reacties op het artikel gekregen, maar zo'n gul aanbod had ze niet verwacht. “Ik heb veel positieve reacties gekregen van mensen die zeggen dat ik een voorbeeld ben omdat ik positief blijf ondanks al mijn tegenslagen. Ik ben nu een bekende Tilburger”, grapt ze.
Samantha leeft van zeventig euro per week. Ze heeft een bewindvoerder om haar te helpen met de financiën, eerder had ze schulden. Samantha heeft twee zoons van acht en zestien jaar die bij hun vader wonen. Ze ziet haar jongste om het weekend, de oudste eens per maand.
Vroeger wilde Samantha altijd automonteur worden, maar door rugklachten moest ze die droom parkeren. Later heeft ze schoonmaakwerk gedaan, maar toen ze kinderen kreeg is ze gestopt met werken. Daarna werd ze ziek. Samantha heeft borst- en lymfeklierkanker gehad, hierdoor is haar gezondheid heel erg achteruitgegaan.
Niet zielig
“Er zijn mensen geweest die het heel knap vinden dat ik me zo kwetsbaar op heb gesteld, zoals vanuit mijn vrijwilligerswerk bij buurtcentrum de Ypelaer in Tilburg Noord. Dat zijn echt mooie reacties. Ook is er iemand die heeft aangeboden om voor mij te koken. Dat is ook superlief. Misschien ook een beetje ongemakkelijk, maar vooral lief. Ik ben niet zielig en zo wil ik ook niet gezien worden. Ik zou mijn situatie ook wel anders willen voordoen, maar ik kan het niet mooier maken dan het is. Bovendien: mensen ouwehoeren toch wel over je”, zegt ze.
“Ik ben nooit gestopt met vechten om te bereiken wat ik wil bereiken. Mijn dromen gaan er komen. Dat er nu al een wens en droom in vervulling gaat had ik echt niet aan zien komen. Maar ik ben er wel echt heel, heel erg blij mee”, verzucht ze.
Samantha kan haar agenda pakken om een datum te prikken in de zomervakantie. Ze gaat op kosten van Marlies een week met haar jongens naar een bungalowpark.