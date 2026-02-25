17-jarig slachtoffer schietpartij supermarkt is in haar gezicht geraakt

Bij de schietpartij dinsdagavond bij een supermarkt in Vierlingsbeek is een 17-jarig meisje gewond geraakt. Ze is beschoten en in haar gezicht geraakt, zo maakt de politie woensdag bekend.

Het slachtoffer werd op de Vrijthof beschoten met een luchtdrukwapen vanuit een donkergrijze Opel. Na de schietpartij is het meisje naar het ziekenhuis gebracht waar zij is behandeld aan haar verwondingen.

Een eerdere woordenwisseling zou de aanleiding zijn geweest voor de schietpartij, zegt de politie. Wat er precies aan vooraf is gegaan moet nog uit onderzoek blijken.

Verdachte rijdt weg

De politie laat woensdagochtend weten dat de auto na het voorval richting de Grotestraat is gereden. De dader is gevlucht en nog niet gevonden.