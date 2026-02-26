Acht jaar cel geëist tegen vader Jon voor doden baby: 'Meedogenloos'

De 35-jarige Jon T. (35) moet zijn zes weken oude baby Mats wel hebben gedood in 2021. Dat concludeerde de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Den Bosch. Ze noemde het ‘verwerpelijk’ en ‘meedogenloos’ dat T. ontkent en daardoor geen duidelijkheid geeft hoe het baby’tje om het leven is gekozen. Ze eiste acht jaar cel.

Vader Jon en zijn vrouw in de zaal konden hun tranen niet bedwingen tijdens het requisitoir van de officier van justitie donderdagochtend. Ze zijn nog steeds bij elkaar ondanks het drama in juni 2021 en hebben na Mats een tweede zoontje gekregen.

De vrouw en alle andere aanwezige familieleden steunen Jon in zijn verhaal: hij weet niet hoe baby Mats om het leven is gekomen en hij vindt dat verschrikkelijk. Woensdag vertelde Jon aan de rechtbank dat die fatale 28 juni 2021 een heel gewone dag was.

De moeder ging voor het eerst een wandelingetje maken en vader Jon bleef alleen thuis met baby Mats. Toen de moeder om half zeven vertrok was alles normaal, maar om kwart over zeven werd zij in paniek gebeld door Jon. Het was helemaal mis met de baby, die naar adem lag te happen en slap was. Baby Mats werd snel naar het ziekenhuis gebracht, maar zes dagen later moest toch worden besloten om met de behandeling te stoppen.

Uit onderzoek na de dood van baby Mats bleek dat het kindje flink hersenletsel had en al eerder een paar ribben had gebroken. Reden genoeg om vader Jon op te pakken en midden in de rouwperiode bijna twee maanden vast te houden. Volgens justitie moet Jon wel de dood van zijn eigen kind op zijn geweten hebben, omdat hij als enige thuis was.

“Mats moet veel pijn hebben gehad en hebben geleden”, concludeerde ze. “En zijn vader heeft in mijn ogen gezwegen en ik vind dat berekenend. Hij is verder gegaan met zijn leven, Mats niet.”

Volgens de officier heeft Jon T. al bijna vijf jaar de schijn opgehouden tot aan de behandeling in de rechtbank toe. “Zo zullen we nooit weten wat er is gebeurd en dat vind ik beschamend”, zei ze. “En met een ander kind in het gezin bestaat de mogelijkheid dat het weer gebeurt.”