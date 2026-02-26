Acht jaar cel geëist tegen vader Jon voor doden baby: 'Meedogenloos'
De 35-jarige Jon T. (35) moet zijn zes weken oude baby Mats wel hebben gedood in 2021. Dat concludeerde de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Den Bosch. Ze noemde het ‘verwerpelijk’ en ‘meedogenloos’ dat T. ontkent en daardoor geen duidelijkheid geeft hoe het baby’tje om het leven is gekozen. Ze eiste acht jaar cel.
Vader Jon en zijn vrouw in de zaal konden hun tranen niet bedwingen tijdens het requisitoir van de officier van justitie donderdagochtend. Ze zijn nog steeds bij elkaar ondanks het drama in juni 2021 en hebben na Mats een tweede zoontje gekregen.
De vrouw en alle andere aanwezige familieleden steunen Jon in zijn verhaal: hij weet niet hoe baby Mats om het leven is gekomen en hij vindt dat verschrikkelijk. Woensdag vertelde Jon aan de rechtbank dat die fatale 28 juni 2021 een heel gewone dag was.
De moeder ging voor het eerst een wandelingetje maken en vader Jon bleef alleen thuis met baby Mats. Toen de moeder om half zeven vertrok was alles normaal, maar om kwart over zeven werd zij in paniek gebeld door Jon. Het was helemaal mis met de baby, die naar adem lag te happen en slap was. Baby Mats werd snel naar het ziekenhuis gebracht, maar zes dagen later moest toch worden besloten om met de behandeling te stoppen.
Uit onderzoek na de dood van baby Mats bleek dat het kindje flink hersenletsel had en al eerder een paar ribben had gebroken. Reden genoeg om vader Jon op te pakken en midden in de rouwperiode bijna twee maanden vast te houden. Volgens justitie moet Jon wel de dood van zijn eigen kind op zijn geweten hebben, omdat hij als enige thuis was.
“Mats moet veel pijn hebben gehad en hebben geleden”, concludeerde ze. “En zijn vader heeft in mijn ogen gezwegen en ik vind dat berekenend. Hij is verder gegaan met zijn leven, Mats niet.”
Volgens de officier heeft Jon T. al bijna vijf jaar de schijn opgehouden tot aan de behandeling in de rechtbank toe. “Zo zullen we nooit weten wat er is gebeurd en dat vind ik beschamend”, zei ze. “En met een ander kind in het gezin bestaat de mogelijkheid dat het weer gebeurt.”
Vader Jon barstte in tranen uit en de familie ook. De woorden van de officier kwamen harder en harder binnen bij de familie die juist in de onschuld van vader Jon gelooft.
“Baby Mats was volkomen weerloos en machteloos en dat vertrouwen is beschaamd”, ging de officier van justitie desondanks verder “Verdachte heeft heel egoïstisch voor zichzelf gekozen en dat vind ik verwerpelijk en meedogenloos.”
Volgens de officier kan zulk fors hersenletsel niet bij een ongelukje zijn ontstaan of bijvoorbeeld eerder bij de geboorte. Ze vroeg dan ook aan de rechtbank om de visie van de door de verdediging ingeschakelde deskundigen te negeren.
Justitie vervolgt Jon T. naast doodslag op baby Mats ook voor het breken van meerdere ribben van de baby. Maar daarvoor had de officier van justitie onvoldoende bewijs. Die ribben zijn waarschijnlijk door flinke druk op de borstkas gebroken, maar dat is enkele dagen tot weken voor de dood van baby Mats gebeurd. En daarom is het lastig om ook voor dit feit een straf te eisen.
Jon T., zijn vrouw en de rest van de familie was in shock van de eis van acht jaar. Zij geloven de vader en ze rouwen samen om het verlies van baby Mats. Het verhaal en de eis van de officier van justitie kwamen daarom ook des te harder binnen.
