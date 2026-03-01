Jeugdoverlast zet wijken onder druk, maar er is ook veerkracht

In de wijken Gageldonk en Warande in Bergen op Zoom is onrust al jaren geen incident meer. Jongerenoverlast, criminaliteit en zelfs vuurwerkbommen zetten de leefbaarheid onder druk. Bewoners worden achtergelaten met een knagend gevoel van onveiligheid. Tegelijkertijd tonen initiatieven van diezelfde bewoners - vaak buiten beeld - ook veerkracht. Wat gaat er écht schuil achter de voordeuren in deze wijken? Omroep Brabant trekt komende week de twee wijken in en gaat op zoek naar de verhalen van de mensen die er wonen.

Gageldonk en Warande, twee aangrenzende wijken in het Oosten van Bergen op Zoom met een geschiedenis die teruggaat tot de naoorlogse wederopbouw. In de afgelopen jaren is in beide wijken gewerkt aan vernieuwing van huizen en de omgeving om er fijner te kunnen wonen. Maar de praktijk is weerbarstig. Problemen stapelen zich op. Zo had de wijk Warande het tijdens de afgelopen jaarwisseling zwaar te verduren. Meerdere auto’s gingen in vlammen op en de mobiele eenheid moest ingezet worden om het vuurwerkgeweld door jongeren rond het Zonneplein in de kiem te smoren.

"Je vraagt je af of je nog veilig bent.”

Een flink pakket aan maatregelen zoals camera’s, drones, extra boa’s en politie op straat zorgden ervoor dat het volgens de gemeente in de wijken toch een stuk rustiger bleef dan het jaar daarvoor.

Want rond die beruchte jaarwisseling 2024/2025 kwam het onder meer in Gageldonk tot een dramatisch dieptepunt. Onder meer een Turkse bakker werd doelwit van vuurwerkbommen. De schrik zat er goed in bij de bewoners “Moet ik spullen klaarleggen om te vluchten?", verwoordde een bewoonster destijds haar angst in de wijk. "Je bent erg op je hoede. Je vraagt je af of je nog veilig bent.”

Flatgebouwen domineren de wijk Warande in Bergen op Zoom (foto: Robert te Veele).

De kwetsbaarheid van de wijken is zichtbaar. De sociaal-maatschappelijke uitdagingen zijn groot. Tegelijkertijd zitten de bewoners niet bij de pakken neer. Geklaag over zwerfafval in de wijk wordt opgevolgd door een massale actie van de bewoners om de buurt weer schoon te maken. En zijn er zorgen over drugsoverlast dan mobiliseren de wijkbewoners zich om snel in actie om te komen tegen een opvangcentrum voor verslaafden. Gageldonk en Warande, twee wijken waar ontmoetingsruimte Merope in Warande en Huis van de Wijk in Gageldonk de wijkbewoners met elkaar verbinden. Én waar duidelijk wordt gemaakt dat de wijken niet steeds bekend hoeven te staan als probleembuurten waar altijd iets mis zou zijn.