Konijnen gedumpt in Lidl-tas: doorweekt, koud en met botbreuken

In de polder in Haarsteeg zijn afgelopen week drie gedumpte konijntjes gevonden. De dieren werden achtergelaten in een kartonnen doosje in een boodschappentas van de Lidl. Ze waren doorweekt, koud, mager en doodsbang.

Daniëlle uit Haarsteeg ontdekte de konijnen in de regen en nam ze mee naar huis. Het gaat om jonge mannetjeskonijnen, zogenoemde rammen, van ongeveer drie of vier maanden oud. Ze kregen bij haar een plekje in een hondenbench.

Zo vond Daniëlle de konijnen (foto: Dierenopvang de Maashorst).

Voor een van de dieren vond Daniëlle al snel onderdak. De andere twee bracht ze naar Opvangcentrum de Maashorst in Zeeland. Het lijkt erop dat een van de beestjes botbreuken heeft: aan de voorzijde heeft hij ‘O-pootjes’. Een dierenarts zal het dier nakijken.

In deze plastic zak werden de konijnen achtergelaten (Foto: Opvangcentrum de Maashorst).

De konijnen hebben inmiddels een naam: Pix en Leo. Dumpen is niet de oplossing, zo benadrukt het opvangcentrum. "Een dier buitenzetten maakt je net zo schuldig aan dierenmishandeling als daadwerkelijk een dier mishandelen."

De dieren maken het gelukkig weer goed (foto: Daniëlle/Facebook)