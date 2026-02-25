Ingetrokken vergunning van Venise Bar na verkrachting was terecht

Burgemeester Paul Depla heeft de horecavergunning van gaycafé Venise Bar in Breda terecht ingetrokken. Dat oordeelt de Raad van State woensdag. De eigenaar van het café, Edwin van der M., werd in 2024 tot twee jaar cel veroordeeld voor het verkrachten van een jongeman. Daarom werd zijn zaak gesloten.

De overleden man schreef zijn ervaringen met M. van zich af in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Na zijn dood las zijn moeder dat hij ‘de beelden van de verkrachtingen niet uit zijn hoofd kon krijgen’ en deed aangifte.

M. heeft tijdens carnaval 2019 een jongen verkracht in zijn huis boven de bar. Een tweede jongeman zou ook seksueel zijn misbruikt door M., maar het slachtoffer kon zich niet verdedigen omdat de jongeman in 2020 uit het leven stapte.

De rechtbank veroordeelde M. voor de verkrachting van de jongeman tijdens carnaval, maar niet voor het andere misbruik. De rechtbank kon naar eigen zeggen niet goed beoordelen of M. het slachtoffer dwong tot seks of dat hij geld nodig had voor zijn drugsverslaving. Omdat ze dat ook niet meer aan hem kan vragen, konden de aanklachten niet overtuigend worden bewezen.

Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

De gemeente probeerde het café al langere tijd te sluiten na vele meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dronkenschap en het overtreden van de sluitingstijdenwet.

Er loopt nog een hoger beroep in de zaak, maar voor de gemeente was de veroordeling wel genoeg om de bar definitief dicht te gooien. Dit vanwege het 'slechte levensgedrag' van de eigenaar. "En het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid."

De Raad van State moest beoordelen of deze sluiting terecht is ondanks dat het hoger beroep nog loopt. En dat heeft de burgemeester dus terecht gedaan omdat een strafrechtelijke veroordeling mee mag worden genomen in een beoordeling om een zaak te sluiten.