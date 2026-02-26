Navigatie overslaan

Man raakt gewond na botsing op berucht kruispunt in Dongen

Vandaag om 07:38 • Aangepast vandaag om 07:54
Beide auto's raakten flink beschadigd door de klap (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
Een oudere man is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Vierbundersweg en de Kanaaldijk Noord in Dongen. Twee auto's botsten op elkaar en raakten flink beschadigd.

Door de klap konden beide voertuigen niet verder en moesten ze worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. De oudere man, die bestuurder was van een van de voertuigen, raakte gewond door de impact. Hij is ter plaatse in de ambulance behandeld.

Vaker mis
Het gaat vaker mis op de beruchte kruising in Dongen. In december botsten twee auto's daar nog op elkaar. Ook toen raakte een man gewond.

In 2016 kwam een 35-jarige vrouw om het leven op hetzelfde kruispunt, nadat haar auto werd geraakt door een vrachtwagen. Ze stak de kruising over toen haar voertuig in de flank werd geraakt door de grote wagen.

  • Beide auto's zijn afgevoerd door een berger (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)

