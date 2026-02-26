Comedian Rogier Kahlmann geweerd uit Tilburg en Breda: 'Zijn geschrokken'

Comedian Rogier Kahlmann is geweerd van een locatie in Tilburg waar hij in april zou optreden. Zijn 'politiek incorrecte' voorstelling Trigger Warning zou plaatsvinden in partycentrum Van Opstal, maar door mails met klachten waarin hij beticht werd van vrouwenhaat en racisme besloten de eigenaren het optreden te annuleren. Ook in Breda werd de komiek eerder al geweerd.

"Het is weer een tegenslag", verzucht Kahlmann. "Van theaters vind ik het natuurlijk jammer dat ze mijn show annuleren, maar van de zaaleigenaren in Tilburg had ik dit niet verwacht. Ze zijn bang dat er dingen gaan gebeuren." Het is niet de eerste keer dat theaters Kahlmann's show annuleren. Sinds ruim een week krijgt hij de ene naar de andere afzegging om de oren, de teller staat momenteel op zeven. Zalen in Arnhem en Castricum trokken eerder al de stekker uit de voorstelling, ook in Breda en Leeuwarden werd een optreden gecanceld na klachten over de comedian. Klachtmails

"Breda was de eerste locatie die omviel", vertelt Kahlmann. "Daarna werd er een mailbom verstuurd naar alle zalen waar ik speel. Iedere keer weten ze me te vinden. Toen Tilburg annuleerde, zakte de moed wel in mijn schoenen."



De klachtenmails van diverse personen lijkt voor de meeste locaties de druppel om de show af te blazen. "Hij is racistisch, diep seksistisch en queeronvriendelijk. Zijn humor heeft geen dubbele bodem, de clou is haat tegen minderheden", valt te lezen in een van de klachtmails die ook naar Van Opstal is gestuurd.

Een van de 'mailbommetjes' met klachten over de voorstelling (foto: Privéarchief Rogier Kahlmann).

In een andere mail wordt zelfs gedreigd met een melding bij het landelijke meldpunt discriminatie, en wijzen de klagers op mogelijke juridische gevolgen voor de betrokken locatie. Kahlmann wordt verder in de mails beschreven als 'mensonterend' en 'infantiel'. Vanwege de commotie besloot ook een theater in Castricum zijn optreden te annuleren. "Naar onze mening zijn er zodanige discriminerende en radicaliserende uitlatingen, dat wij daar geen 'podium' voor aanbieden", aldus een mail van het theater aan Kahlmann.

'Het zijn gewoon grappen'

Desondanks bestrijdt de comedian de beschuldigingen. "Ik ben een comedian, ik maak gebruik van overdrijving, omdraaien en absurditeit", zegt Kahlmann. "Dat levert een racistisch, vrouwonvriendelijk personage op. Maar het zijn gewoon grappen." Zelf denkt hij dat het niet om een grote groep, maar slechts een aantal individuen gaat die de show proberen te laten annuleren. "Er worden hele persoonlijke dingen over me verteld. Dat ik een fascist ben, een vrouwenhater en een racist", stelt de comedian. "Mensen zien de scheidingslijn met satire niet. Er zit een groepering achter me aan." Kahlmann stelt dat er met zalen en theaters vooraf is gesproken over de inhoud van de show. "Het idee is dat we grappen maken over dingen waar je geen grappen over mag maken", vertelt hij. "We gaan bewust naar onderwerpen toe die in comedyland niet besproken worden. In de ogen van veel mensen is dit extreemrechts, maar ze maken iets politiek wat het niet is."



Een stuk uit de show 'Trigger Warning' van Rogier Kahlmann:

