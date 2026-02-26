Design Museum verhuist toch niet: 'Jammer voor ons, maar geen mislukking'

Het Design Museum in Den Bosch blijft zitten waar het zit. Lange tijd was er sprake van dat het museum zou verhuizen naar de Citadelpoort. Maar na onderzoek van het museum, gemeente, provincie en het Noordbrabants Museum, dat in hetzelfde pand zit, is besloten een streep door de verhuisplannen te zetten. Eerder was er al discussie over de hoog opgelopen kosten voor een nieuw gebouw.

“Het is enorm bitter dat het niet doorgaat”, zegt directeur Timo de Rijk tegen Dtv Nieuws. “Maar aan de andere kant: als er geen meerderheid voor is, gaat het niet door. Ik vind het geen mislukking. Wel jammer voor ons en voor de stad, maar dat is iets anders dan een mislukking. Er gaan meer dingen niet door dan wel door, maar de ambitie is nog hetzelfde.” Een ambitie die het Design Museum nu in het huidige gebouw wil realiseren. In deze nieuwe periode wordt er daarom nagedacht hoe het huidige gebouw verbeterd kan worden. “We zouden zeer geholpen zijn met een nieuwe, vaste opstelling over design”, vertelt De Rijk. Ook fantaseert hij over een zaal op de begane grond waar tentoonstellingen zouden kunnen plaatsvinden. Oplopende kosten

De plannen voor een nieuwe museumlocatie werden eerst geschat op 43 miljoen euro. Dat liep uiteindelijk op tot 56 miljoen euro. De gemeenteraad vond die miljoeneninvestering in november al te duur.