Design Museum verhuist toch niet: 'Jammer voor ons, maar geen mislukking'
Het Design Museum in Den Bosch blijft zitten waar het zit. Lange tijd was er sprake van dat het museum zou verhuizen naar de Citadelpoort. Maar na onderzoek van het museum, gemeente, provincie en het Noordbrabants Museum, dat in hetzelfde pand zit, is besloten een streep door de verhuisplannen te zetten. Eerder was er al discussie over de hoog opgelopen kosten voor een nieuw gebouw.
“Het is enorm bitter dat het niet doorgaat”, zegt directeur Timo de Rijk tegen Dtv Nieuws. “Maar aan de andere kant: als er geen meerderheid voor is, gaat het niet door. Ik vind het geen mislukking. Wel jammer voor ons en voor de stad, maar dat is iets anders dan een mislukking. Er gaan meer dingen niet door dan wel door, maar de ambitie is nog hetzelfde.”
Een ambitie die het Design Museum nu in het huidige gebouw wil realiseren. In deze nieuwe periode wordt er daarom nagedacht hoe het huidige gebouw verbeterd kan worden. “We zouden zeer geholpen zijn met een nieuwe, vaste opstelling over design”, vertelt De Rijk. Ook fantaseert hij over een zaal op de begane grond waar tentoonstellingen zouden kunnen plaatsvinden.
Oplopende kosten
De plannen voor een nieuwe museumlocatie werden eerst geschat op 43 miljoen euro. Dat liep uiteindelijk op tot 56 miljoen euro. De gemeenteraad vond die miljoeneninvestering in november al te duur.
Uit alternatieven in de Bossche binnenstad zijn volgens de gemeente Den Bosch geen 'kansrijke opties' naar voren gekomen. “Daarnaast vraagt nieuwbouw op een andere plek dan de Citadelpoort om een grote investering die we op dit moment niet realistisch achten.”
Veel discussie over verhuizing
De afgelopen jaren liepen de gemoederen hoog op over de 56 miljoen euro die het nieuwe pand op de Citadelhof zou gaan kosten. Heel Den Bosch leek zich wel met het Design Museum bezig te houden.
“Dat ging over de nieuwbouw. Er waren mensen tegen en er waren mensen voor”, zegt De Rijk. “De mensen die tegen waren ,leken het soms op het museum gemunt te hebben. Dat blijkt helemaal niet het geval. Men was tegen de kosten, maar dat is nu van de baan.” De Rijk is ervan overtuigd dat bezoekers door een verbetering van dit pand een beter museum krijgen.
Gluren bij de buren
Door de geplande verhuizing van het Design Museum, zou het aangrenzende Noordbrabants Museum kunnen uitbreiden, maar dat gaat nu ook niet door. Tóch ziet De Rijk ook voordelen voor beide musea doordat het Design Museum blijft.
“Je ziet nog steeds dat je van elkaar kunt profiteren. Er lopen allerlei mensen over onze gratis begane grond, waar tentoonstellingsonderdelen zijn. Die komen soms voor het Noordbrabants Museum, maar die komen hier toch even snuffelen.” Volgens De Rijk geldt dat ook vice versa en daar hoopt hij dan ook verder op te kunnen bouwen.
Als duidelijk is of er aanpassingen nodig zijn aan het huidige Design Museum, wordt er volgens de gemeente gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding. Ook de plannen van het Noordbrabants Museum worden daarin meegenomen. “Daarbij hoort een goede kostenanalyse.” De provincie en gemeente zijn daarbij betrokken. Zij bekijken nu wat er ruimtelijk mogelijk is binnen het Museumkwartier. “Daarbij wordt eerst gekeken naar het beter benutten van bestaande ruimtes.”