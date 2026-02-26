Nog één keer genieten bij Karvanstal en dan is carnaval echt voorbij
De mensen die nooit genoeg krijgen van carnaval kunnen dit weekend dus nog een keer losgaan. Nog één keer mag het pekse aan en nog één keer kan samen worden gefeest in Someren-Eind. Bij Karvanstal, de laatste optocht van 2026, strijden carnavalswagens uit verschillende dorpen in Brabant en Limburg om de felbegeerde titel: kampioen van Zuid-Nederland.
"Het idee ontstond een paar jaar geleden. We wilde graag alle mooie wagens in de regio nog een keer de kans geven om zich aan het publiek te tonen. Dat is Karvanstal geworden", vertelt voorzitter van het initiatief Peter van der Voort donderdagmiddag in het radioprogramma Afslag Zuid.
Bij de eerste editie in 2019 waren een paar duizend bezoekers en een aantal leuke wagens. Vorig jaar liepen achttien carnavalswagens mee en waren er tien duizend bezoekers. "In een paar jaar tijd zij we behoorlijk gegroeid", zegt Peter trots. "Er is echt genoeg animo voor."
Veel animo
Niet alleen de carnavalsverengingen zijn enthousiast om mee te doen, maar ook het publiek komt graag nog een keer kijken naar alle prachtige praalwagens die zijn gebouwd. “Van Zuid-Limburg tot België, maar ook mensen uit Culemborg hebben de afgelopen tijd berichtje gestuurd met de vraag of de optocht doorgaat. Er zijn altijd mensen die graag naar een optocht komen kijken."
Brabant vs. Limburg
Hoewel het bij de optocht natuurlijk gaat om de mooie praalwagens, is de rivaliteit tussen de Brabanders en de Limburgers natuurlijk voelbaar. Wie heeft het eigenlijk het vaakst gewonnen? "Tot nu is Brabant het vaakst in de prijzen gevallen, maar er wordt ook in Limburg fantastisch mooi gebouwd", legt Peter uit.
Hij vindt het vooral bijzonder om allerlei verschillende bouwstijlen bij elkaar te zien. "Je komt bij zo’n optocht allerlei verschillende bouwstijlen tegen. Dat is heel mooi, ook om ze bij elkaar te zetten. Want het is overal anders.”
Pop op praalwagen breekt af
De optocht begint aanstaande zondag om twee uur en is in Someren-Eind. Bij karvanstal zal dezelfde route worden gelopen als bij de optocht op 15 februari in Platte Vonder. Toen brak de kop van een pop op een praalwagen af tijdens de optocht.
Niemand raakte gewond. Wel zat de schrik er goed in bij zowel het publiek als CV de Plak. Of er dit weekend maatregelen zijn genomen of extra wordt gecontroleerd is niet bekend.
Doet iedereen een carnavalspekse aan?
De kinderen komen volgens Peter wel verkleed naar de optocht toe, maar bij de volwassenen blijft het uit. "De ouders hebben denk ik hun pakkie al gewassen en op de zolder neergelegd", zegt hij lachend.