Nog één keer genieten bij Karvanstal en dan is carnaval echt voorbij

De mensen die nooit genoeg krijgen van carnaval kunnen dit weekend dus nog een keer losgaan. Nog één keer mag het pekse aan en nog één keer kan samen worden gefeest in Someren-Eind. Bij Karvanstal, de laatste optocht van 2026, strijden carnavalswagens uit verschillende dorpen in Brabant en Limburg om de felbegeerde titel: kampioen van Zuid-Nederland.

"Het idee ontstond een paar jaar geleden. We wilde graag alle mooie wagens in de regio nog een keer de kans geven om zich aan het publiek te tonen. Dat is Karvanstal geworden", vertelt voorzitter van het initiatief Peter van der Voort donderdagmiddag in het radioprogramma Afslag Zuid. Bij de eerste editie in 2019 waren een paar duizend bezoekers en een aantal leuke wagens. Vorig jaar liepen achttien carnavalswagens mee en waren er tien duizend bezoekers. "In een paar jaar tijd zij we behoorlijk gegroeid", zegt Peter trots. "Er is echt genoeg animo voor." Veel animo

Niet alleen de carnavalsverengingen zijn enthousiast om mee te doen, maar ook het publiek komt graag nog een keer kijken naar alle prachtige praalwagens die zijn gebouwd. “Van Zuid-Limburg tot België, maar ook mensen uit Culemborg hebben de afgelopen tijd berichtje gestuurd met de vraag of de optocht doorgaat. Er zijn altijd mensen die graag naar een optocht komen kijken."