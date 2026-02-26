Deel groene stoepen Heesch alweer weggehaald: 'Achteraf gezien niet handig'

Wethouder Marius Tielemans (CDA) moest donderdagavond tekst en uitleg geven aan de gemeenteraad over de groenstroken die zijn aangelegd op de trottoirs van een aantal straten in Heesch. “Achteraf gezien had het handiger gekund”, gaf hij toe.

Inmiddels is een deel van de groenstroken weer verwijderd, zodat er aan één kant van de straat in ieder geval een ononderbroken trottoir blijft.

'Heel traject geweest'

De SP, Progressief Bernheze en ONS Bernheze stelden er tijdens het vragenhalfuurtje ook vragen over, schrijft DTV Nieuws. Vergroening in de wijken is prima, maar het moet dus niet zorgen voor praktische problemen op straat, zo was als kritiek te horen. En hoe kan het dat de bewoners zo overvallen werden, zo kreeg de wethouder ook te horen.

De wethouder legde nog eens uit dat er toch echt een heel traject vooraf was geweest met de bewoners van de straten waar maatregelen zijn genomen. Op basis daarvan kwam er een aangepast ontwerp uit de bus, en dat is ook weer bij de bewoners terechtgekomen. Maar toch waren de ‘groene stoepen’ voor veel mensen kennelijk nog steeds een verrassing.

'Burgers nog beter betrekken'

Belangrijke les volgens de wethouder is dan ook om te proberen de burgers nog beter bij dit soort plannen te betrekken. Want in de praktijk komen mensen pas in actie als de uitvoering al begonnen is, aldus Tielemans.