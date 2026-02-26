Gian van Veen verliest ook derde finale in de Premier League

Het is Gian van Veen weer niet gelukt om een Premier League-avond op zijn naam de schrijven. De darter uit Andel haalde voor de derde keer in vier weken de finale, maar verloor in Belfast van de Engelsman Stephen Bunting (6-2).

Van Veen wint eindelijk van Price In de halve finale kwam de vice-wereldkampioen zijn angstgegner tegen: Gerwyn Price. In tien eerdere onderlinge ontmoetingen wist Van Veen pas één keer te winnen en ook twee weken geleden in Antwerpen trok de Welshman aan het langste eind.

In de eerste ronde was de Noord-Ierse Josh Rock, die in zijn thuisland speelde vanavond, geen partij voor The Giant. Ondanks dat zijn tegenstander een 9-darter gooide (de perfecte leg in darts, red.) won Van Veen overtuigend met 6-2.

In een spannende wedstrijd, waarin Van Veen twee keer een finish van boven de honderd gooide, kwam het aan op een beslissende leg. Price kreeg een matchdart, maar miste, waarna Van Veen via dubbel zestien eindelijk weer van Price won en een plek in de finale boekte.

In de finale was Stephen Bunting verrassend de tegenstander. De Engelsman won in de eerste drie speelrondes van de Premier League geen enkele wedstrijd, maar haalde in Belfast de finale. Voor Gian van Veen lag dat anders: hij stond in zijn derde finale, maar verloor de eerste twee van Michael van Gerwen en Jonny Clayton.

In de finale bleef Van Veen stabiel gooien, maar zette de Engelsman zijn goede vorm van de avond door. De Andelnaar kwam te kort en zag The Bullet snel uitlopen. Het werd 6-2 in het voordeel van Bunting.

Van Veen debuteert dit jaar op de Premier League of Darts, de meest prestigieuze dartscompetitie. Door zijn uitstekende prestaties staat hij momenteel tweede met negen punten en is hij Michael van Gerwen voorbij. De Vlijmense darter keerde terug na ziekte, maar verloor nipt van Gerwyn Price.