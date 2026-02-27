Navigatie overslaan

Jonge tieners (14, 13, 13) vermist uit Sleeuwijk, politie dringend op zoek

Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 08:53
(Archieffoto: Karin Kamp)

De politie is dringend op zoek naar een minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes. De tieners zijn sinds woensdagavond vermist. Toen vertrokken ze, vermoedelijk te voet, vanuit Sleeuwijk. Het is onbekend waar de drie nu zijn. 

De kinderen zijn vrijdagochtend in goede gezondheid gevonden.

De jongen (14) is ongeveer 1,60 meter lang. Hij heeft een tenger postuur en bruin, krullend haar. Hij droeg op het moment van zijn vermissing een donkere jas, een zwarte spijkerbroek en lichte schoenen.

De twee meisjes zijn 13-jaar. Eén van hen heeft een tenger postuur en kort, blond, krullend haar. Ze droeg woensdag donkere kleding en is kleiner dan de jongen.

Het tweede meisje is ook kleiner dan de jongen en heeft ook blond haar. Zij droeg op het moment van haar vermissing een donkerblauwe hoodie met daaronder een wit T-shirt, een blauwe jas, een lichtblauwe spijkerbroek en witte sneakers.

Opvallend is dat zij een zwarte rugzak bij zich zou hebben. Een van de vermisten komt uit Hardinxveld-Giessendam.

