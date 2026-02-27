Vermiste kinderen in goede gezondheid gevonden: 'Goed gesprek voeren'

De vermiste kinderen uit Sleeuwijk zijn vrijdagochtend in goede gezondheid gevonden. Dit laat de politie vrijdag weten. Ze krijgen een goed gesprek met de politie.

De drie kinderen waren sinds woensdagavond vermist . Donderdagavond deelde de politie een opsporingsbericht. Het ging om een jongen van 14 jaar en twee meisjes van 13 jaar.

Het drietal was vermoedelijk te voet vanuit Sleeuwijk vertrokken en naar Rotterdam gegaan. Waar zij vrijdagochtend precies zijn gevonden, is onbekend. De drie kinderen zijn niet bij elkaar aangetroffen; één van hen werd op een andere plek gezien dan de twee andere vermisten.

Goed gesprek

De politie geeft aan een goed gesprek met de kinderen te zullen voeren, om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.