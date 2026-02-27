Jonge tieners vermist na vertrek uit Sleeuwijk, politie dringend op zoek

De politie is dringend op zoek naar een minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes. De tieners zijn sinds woensdagavond vermist. Toen vertrokken ze, vermoedelijk te voet, vanuit Sleeuwijk. Het is onbekend waar de drie nu zijn.

De jongen heet Jesse en is ongeveer 1,60 meter lang. Hij heeft een tenger postuur en bruin krullend haar. Hij droeg op het moment van zijn vermissing een donkere jas, een zwarte spijkerbroek en lichte schoenen.

Een van de vermiste meisjes heet Zoë. Zij heeft een tenger postuur en kort blond krullend haar. Ze droeg woensdag donkere kleren en is kleiner dan Jesse.

Het tweede meisje is ook kleiner dan Jesse en heeft net zoals Zoë blond haar. Haar naam is niet bekendgemaakt. Zij droeg op het moment van haar vermissing een donkerblauwe hoodie met daaronder een wit T-shirt, een blauwe jas, een lichtblauwe spijkerbroek en witte sneakers.

Opvallend is dat zij een zwarte rugzak bij zich zou hebben. Een van de vermisten komt uit Hardinxveld-Giessendam.