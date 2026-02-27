K3-zangeres Julia (23) wordt niet vervolgd voor aanrijding meisje (14)

K3-zangeres Julia Boschman (23) uit Bergen op Zoom wordt niet vervolgd voor het doorrijden na een ongeluk. Dit laat het Antwerpse parket vrijdag weten aan het Nieuwsblad. Bij het ongeluk in Antwerpen raakte in december een 14-jarig meisje lichtgewond.

Donderdag werd bekend dat de zangeres werd verdacht van het doorrijden na een ongeluk. Julia was toen het ongeluk op 12 december gebeurde verwacht op een werkafspraak van K3 en wachtte daarom niet tot de politie ter plaatse kwam.

Wel liet ze haar telefoonnummer achter, meldt het Belgische Nieuwsblad.

'Beslist niet te vervolgen'

Boschman heeft donderdag een verklaring afgelegd op het politiebureau. "Op basis van het volledige dossier is beslist om niet te vervolgen", zegt een woordvoerder van het Antwerpse Parket tegen de krant.

Woordvoerder Jan Pieter Boodts van Studio 100, waar K3 onder valt, gaf eerder aan dat Boschman erg is geschrokken. "Uit respect voor het gerechtelijk onderzoek en de privacy van alle betrokken partijen kunnen wij inhoudelijk niet verder ingaan op de feiten.