Golfterrein weg, 750 nieuwe studentenwoningen erbij in Eindhoven

Eindhoven krijgt er 750 nieuwe studentenwoningen bij. Ze moeten halverwege 2028 klaar zijn en komen op Sportpark de Hondsheuvels te staan. Twee voetbalvelden worden daarom opgeschoven en de golfbaan gaat verdwijnen.

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de gemeente gaan de nieuwe woonruimtes bouwen. De woningen zijn bedoeld voor 2500 studenten van de TU/e en andere onderwijsinstellingen in de stad.

Hoe de woningen eruit gaan zien is nog niet duidelijk, maar het staat wel vast dat ze betaalbaar moeten zijn. Ook komen er gemeenschappelijke voorzieningen en ontmoetingsruimtes.

Waar komen de woningen?

De nieuwbouw komt op het terrein aan de noordkant van de Onze Lieve Vrouwestraat, dat bij het sportpark hoort en van de TU/e is. Op die plek liggen nu voetbalvelden waar (studenten)voetbalverenigingen sporten. Weer daarnaast ligt een golfbaan en oefenterrein voor golfers.