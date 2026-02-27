Golfterrein weg, 750 nieuwe studentenwoningen erbij in Eindhoven
Eindhoven krijgt er 750 nieuwe studentenwoningen bij. Ze moeten halverwege 2028 klaar zijn en komen op Sportpark de Hondsheuvels te staan. Twee voetbalvelden worden daarom opgeschoven en de golfbaan gaat verdwijnen.
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de gemeente gaan de nieuwe woonruimtes bouwen. De woningen zijn bedoeld voor 2500 studenten van de TU/e en andere onderwijsinstellingen in de stad.
Hoe de woningen eruit gaan zien is nog niet duidelijk, maar het staat wel vast dat ze betaalbaar moeten zijn. Ook komen er gemeenschappelijke voorzieningen en ontmoetingsruimtes.
Waar komen de woningen?
De nieuwbouw komt op het terrein aan de noordkant van de Onze Lieve Vrouwestraat, dat bij het sportpark hoort en van de TU/e is. Op die plek liggen nu voetbalvelden waar (studenten)voetbalverenigingen sporten. Weer daarnaast ligt een golfbaan en oefenterrein voor golfers.
De voetbalvelden moeten plaatsmaken voor de nieuwe complexen en schuiven op richting de Orhpeuslaan, waar nu nog het golfterrein ligt. De golfbaan gaat dus weg.
Waar gaan golfers heen?
Studentengolfers van E.S.G.V. De Club kunnen naar alle waarschijnlijkheid bij Golf & Countryclub De Tongelreep gaan spelen, maar Stichting Golfcentrum Eindhoven moet door de verbouwing op zoek naar een andere speelplek.
"De gemeente denkt mee over mogelijke oplossingsrichtingen, hoewel dit geen eenvoudige opgave zal zijn", zeggen de gemeente en TU/e. Om hoeveel golfers het gaat, is niet bekend.
Zes nieuwe kunstgrasvelden
De velden die op de golfbaan komen, worden van kunstgras. Twee andere trainingsvelden krijgen ook een grasmat. Daarmee krijgt het sportpark in totaal zes kunstgrasvelden. "Dit geeft veel meer mogelijkheden om de velden te gebruiken. Het totaal aantal bespeelbare uren neemt toe van 4400 naar 7200 uur per jaar", aldus de gemeente en TU/e.
Wethouder Mieke Verhees is blij met de nieuwe woningen en velden. "Deze ontwikkeling is een geweldige kans. Extra studentenwoningen zijn hard nodig gezien het huidige tekort én de groei van de regio."