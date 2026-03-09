Van Voedselbank naar raadszaal: Metha wil armoede een gezicht geven

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. In deze bijdrage van onze serie: Metha Visser, die barst van de plannen, het verschil wil maken in de raadzaal en trots op plek vijf van GroenLinks-PvdA in Veldhoven staat. En dan is daar de andere kant van haar leven, waarin ze elke euro drie keer omdraait. Waarin ze maar één keer per week onder de douche stapt om de waterrekening te drukken. Waar de verwarming standaard uit blijft, ook als het ’s avonds guur en kil is.

Het klinkt tegenstrijdig, alsof die twee werelden niet samen kunnen gaan. Maar voor de 61-jarige Metha uit Veldhoven is het dagelijkse werkelijkheid. Overdag strijdlustig en vol politieke ambitie, thuis vooral bezig met rondkomen. Metha woont in een knus huis dat voelt als een warme jas. Een trouwe hond, een oude piano, opvallend groen geverfd. En overal bijzondere spullen met een verhaal, zorgvuldig bij elkaar gescharreld in de kringloopwinkel. Niks design, alles karakter.

Metha met haar hond Posty (foto: Karin Kamp).

Maar achter die gezellige voordeur schuilt ook een ander verhaal. In 2004 kreeg ze het nieuws dat haar leven op z’n kop zette: een chronische darmontsteking en reuma. Alsof dat nog niet genoeg was, strandde in diezelfde week haar huwelijk. Ineens stond ze er alleen voor, met twee kinderen van 7 en 14 jaar oud. Sindsdien is het knokken. Soms stilletjes, soms zichtbaar. Maar altijd met opgeheven hoofd.

"Ineens brokkelde alles af, ik belandde in de bijstand."

"Ineens brokkelde alles af, mijn basis viel weg", vertelt ze. "Werken kon ik niet meer, tegelijkertijd moest door de scheiding alles worden verkocht: het huis, de auto en onze stacaravan. Ik belandde in de bijstand en wist simpelweg niet meer wat ik moest doen", vertelt ze. Zachtjes: "Ik had veel pijn, niet alleen in mijn handen en knieën, maar ook gevoelsmatig. Het was een periode vol verdriet en zorgen."

Vijftien jaar lang ging Metha naar de Voedselbank voor haar wekelijkse boodschappen. Het is daar waar het vlammetje voor de politiek ontstond. "Ze doen zó hun best om producten te krijgen, maar vers fruit en verse groenten kwamen, zeker in de coronatijd, bijna niet binnen. Terwijl gezond eten juist zo belangrijk is."

"Kijk, mensen die het niet breed hebben, bezuinigen op hun boodschappen en ongezond is nu eenmaal goedkoper. Als je door de Aldi loopt, dan heb je een doos met drie pizza's voor weinig, dat zijn toch weer drie monden die gevoed kunnen worden." Dit moet toch anders kunnen, dacht ze. "Hoe mooi zou het zijn als de gemeente een geldbedrag zou vrijmaken voor de Voedselbank, zodat ze daar standaard groenten en fruit kunnen inslaan?

"Al die mensen kunnen nu een appeltje en een sinaasappel eten."

Metha was al actief lid van GroenLinks-PvdA en kende de juiste mensen. "Ik heb me er hard voor gemaakt en het is gelukt", zegt ze trots. "De motie werd unaniem aangenomen, alle handen omhoog. De Voedselbank kreeg 25.000 euro en daarmee waren we de eerste gemeente van Nederland. Het was zó'n overwinning. Niet eens zozeer voor mezelf, maar voor al die mensen die nu een appeltje en een sinaasappel konden eten." Haar ambities reikten verder dan de Veldhovense dorpsgrenzen. Ook in Eindhoven werd ze benaderd om bij verschillende fracties in gesprek te gaan over armoede en het belang van goede voeding. Haar verhaal sloeg aan, en opnieuw kwam er een mooi geldbedrag vrij voor de Voedselbank. En inmiddels is deze motie ook landelijk aangenomen met steun van alle leden. Dat is precies de reden waarom ze in de gemeenteraad zit. "Door te vertellen hoe het is om in armoede te leven, maak je het juist minder taboe en ontstaat er bewustwording. Dingen komen in beweging."

De stempas van Metha staat al klaar voor 18 maart (foto: Karin Kamp).

En ze doe het niet voor zichzelf. "Een tijd geleden kreeg ik de opmerking: nou, dat heb je mooi voor elkaar, nu heb je zelf ook vers fruit. Toen ben ik gestopt bij de Voedselbank. Ik weet dat ik er als burger recht op heb, maar ik wil belangenverstrengeling voorkomen. Me inzetten voor anderen, dat weegt toch zwaarder." Daarnaast kiest Metha voor inclusiviteit, zodat niemand wordt uitgesloten, iedereen wordt geaccepteerd en gelijke kansen krijgt. "Niet alles is voor iedereen vanzelfsprekend. Dat vraagt om openheid en eerlijkheid, want uitdagingen zijn er zeker en niet alles is haalbaar", zegt ze. Ook veiligheid in Veldhoven is een belangrijk thema. "Veilig zijn op het werk, in je omgeving en zeker in je eigen huis." Voor de Veldhovense blijft het leven een financiële strubbeling. Ze moet rondkomen van 70 euro per week. "Het leven wordt steeds duurder, waardoor ik op steeds meer dingetjes moet beknibbelen. Mocht ik in de gemeenteraad komen, dan ontvang ik een raadsvergoeding, maar dat geld lever ik weer in vanwege mijn bijstandsuitkering. Het is zoals het is. Het klinkt misschien gek, maar je leert het te accepteren."

Een persoonlijke spreuk op de ruit van haar autootje (foto: Karin Kamp)