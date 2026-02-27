Groot onderzoek naar nepagenten, man (20) uit Bergen op Zoom opgepakt

Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is dinsdag aangehouden in een grootschalig onderzoek naar nepagenten. In januari werd hiervoor al een 22-jarige man uit Woensdrecht opgepakt. Beide mannen worden verdacht van het ronselen van minderjarigen om zich als nepagent in te zetten en zo mensen op te lichten.

De man werd dinsdag in een huis in Bergen op Zoom aangehouden. Bij doorzoeking van de woning is ook een vuurwapen aangetroffen. De verdacht is vrijdag voorgeleid en blijft langer vastzitten, meldt de politie.

'Sieraden vermoedelijk via oplichting verkregen'

"Het vermoeden is dat hij door het hele land slachtoffers heeft gemaakt", liet de politie in janauri weten. De man werd opgespoord door vier rechercheteams en een cyberteam van de Dienst Regionale Recherche.

In zijn huis in Woensdrecht werden verschillende sieraden gevonden. "We hebben het vermoeden dat die via oplichting verkregen zijn."

Zo gaan nepagenten te werk

De politie waarschuwt al jaren voor criminelen die zich voordien als agent. "De nepagenten bellen u vaak eerst op of ze sturen een brief uit naam van de politie. Ze kunnen dan bijvoorbeeld verwijzen naar (gewapende) inbraken in uw buurt en geven aan dat u daar ook het slachtoffer van lijkt te worden", zegt de politie weten.

Vervolgens komt er iemand langs. "Ze bieden aan om uw waardevolle eigendommen daarom snel bij u thuis op te halen en zogenaamd veilig te bewaren. Soms geven ze daarbij een code door, die de persoon aan de deur aan u zal doorgeven. Dit doen de oplichters om vertrouwen te wekken."