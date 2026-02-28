Profvoetballer Thomas overwon zijn angsten: 'Ik zag het niet meer zitten'

Thomas Marijnissen was een talentvolle jeugdspeler bij NAC. Net toen hij de overstap had gemaakt naar de selectie van het eerste elftal, brak hij zijn profloopbaan af. Hij moest wel. Door mentale problemen kón hij eenvoudig weg niet meer. "Ik zag het niet meer zitten."

Dit weekend wordt bij alle betaaldvoetbalwedstrijden stilgestaan bij mentale problemen van mannen. Thomas Marijnissen (27) kan erover meepraten. Hij was nog maar 18 toen hij te maken kreeg met angsten en paniekaanvallen. “Het was zo erg dat ik niet meer kon functioneren. Ik ging niet meer naar buiten, kon geen auto meer rijden en ik at en dronk niet meer.” Toch duurde het maanden voordat hij aan zichzelf kon toegeven dat het niet meer ging. En toen moest hij het ook aan de buitenwereld vertellen. “Het was heel moeilijk om iedereen te vertellen dat ik angst- en paniekaanvallen had. Iedereen vindt daar wat van. Maar uiteindelijk werkte het juist bevrijdend.”

"Ik wilde met die klachten niet meer leven."

Volgens Thomas werden de klachten veroorzaak door de druk die de voetbalwereld met zich meebrengt, gecombineerd met het overlijden van zijn vader. “Die overleed toen ik 16 was en daar heb ik nooit mijn gevoelens over geuit.” Thomas zette zijn carrière on hold om de druk van de ketel te halen, maar de klachten kwamen terug. Hij ging door een diep dal. “Ik zag het niet meer zitten. Ik wilde met die klachten niet meer leven." Uiteindelijk zocht hij hulp en krabbelde hij er na 5 jaar bovenop. Het sterke verlangen om ooit terug te keren bij NAC hielp daarbij. En die grote droom van de rasechte Bredanaar werd werkelijkheid . In 2022 keerde hij terug in het eerste van NAC “Ik zie mezelf nog voor de eerste keer op weer het veld lopen. Dat was geweldig!

Mentale klachten zijn een taboe, zeker bij mannen. Volgens het CBS heeft 39 procent van de mannen er mee te maken, zoals met angst- en depressiegevoelens. De campagne ‘Samen voor kwetsbaarheid’ wil het thema bespreekbaar maken. Aan het begin van alle betaald voetbalwedstrijden wordt dit weekend een clip vertoond van zanger Typhoon. En ook op de reclameborden is aandacht voor de campagne, die gericht is op ruim 10 miljoen voetballiefhebbers en de ruim 1200 profvoetballers. Op 2 maart gaat de documentaire 'Mannen huilen niet' in première. Daarin doen Thomas Marijnissen en zes andere (oud-)profvoetballers hun verhaal over mentale uitdagingen in de sport

Misschien was het met Thomas wel anders gelopen als er niet zo'n taboe had gerust op psychische klachten. Aandacht voor mentale gezondheid bij mannen is volgens hem hard nodig. Zeker in het voetbal is het een ondergeschoven kindje. “We willen toch vooral stoere mannen zijn. Ik vond mezelf ook stoer.” Met die houding is nog een wereld te winnen volgens Thomas. “Je hoofd stuurt je lichaam aan. Daar moet het goed zitten, daar moet echt meer aandacht voor zijn. Zeker in de voetbalwereld." Na zijn terugkeer speelde Thomas nog jaar bij NAC en een seizoen bij Lokeren in België. Toen zijn contract niet werd verlengd, stopte hij als prof. Hij speelt nu op amateurniveau bij eersteklasser Kruisland en hij geeft lezingen over mentale weerbaarheid. ‘Kwetsbaarheid is je kracht’ is daarbij zijn motto. “Zeg eerlijk wat er met je aan de hand is. Mensen kunnen je pas helpen als ze weten dat er iets met je aan de hand is. Ik wil met die lezingen en workshop anderen helpen, maar het verlicht ook mezelf. Ik voel me nu fysiek en mentaal beresterk. Dat is echt zo.”