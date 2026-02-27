Rico Verhoeven gaat strijden om wereldtitel boksen bij piramides van Gizeh

Eind november maakte Rico Verhoeven bekend te stoppen als wereldkampioen kickboksen bij Glory. Hij wilde zich richten op nieuwe mogelijkheden binnen de vechtsport. Nu weten we wat die nieuwe uitdaging is. Verhoeven gaat op zaterdag 23 mei strijden om de wereldtitel boksen tegen de Oekraïner Oleksandr Usyk. Plaats van handeling: aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte.

Er ging een schokgolf door de vechtsportwereld toen Verhoeven in november bekendmaakte zijn wereldtitel kickboksen vrijwillig op te geven. The King of Kickboxing was maar liefst 4418 dagen wereldkampioen en daarmee de langst regerende kampioen die de sport ooit heeft gekend.

Onbekend was wat Verhoeven (36) voor nieuwe uitdaging zocht. Vrijdagavond kwam dat naar buiten. Verhoeven gaat boksen om de wereldtitel zwaargewicht bij boksbond WBC. Tegenstander is de regerend kampioen Oleksandr Usyk (39).

Beste tegenover de beste

"Ik was twaalf jaar lang de onbetwiste kickbokskampioen in het zwaargewicht en heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. Maar zo lang aan de top staan nam mijn honger niet weg, het maakte die juist sterker", reageert Verhoeven op zijn aanstaande wereldtitelstrijd.

"Ik was niet op zoek naar comfort, ik begon te zoeken naar de grootste uitdaging die er in een andere wereld te vinden was. Usyk is onbetwist in het boksen. Dat is het soort uitdaging dat me motiveert. Onbetwist tegen onbetwist. De beste tegenover de beste."

Boksen is ander spel

Ook tegenstander Usyk leeft toe naar de ontmoeting met Verhoeven. "Ik heb echt respect voor mensen die de top bereiken in hun sport. Rico is een van hen: een krachtige atleet en een geweldige kampioen", zegt Usyk. "Ik respecteer zijn reis: hij is echt de koning van het kickboksen. Maar dit is boksen: een ander spel, met zijn eigen regels en zijn eigen koningen. Ik ben er klaar voor en kijk er echt naar uit om hem in de ring te ontmoeten."