Man die onwel werd in hotel Oisterwijk draaide door en had kamer vernield

De man die vrijdagavond buiten bewustzijn raakte in een hotel aan de Almystraat in Oisterwijk en in kritieke situatie naar een ziekenhuis werd gebracht had vernielingen aangebracht aan zijn kamer. Vanwege de herrie die hij veroorzaakte, werd rond kwart over acht de politie gebeld met de boodschap dat iemand 'volledig zou doordraaien'.

Toen agenten die kamer binnengingen, zagen ze dat er inderdaad spullen waren vernield. Ze zagen daar de man, met wie het niet goed ging . Hij was op dat moment al buiten kennis en niet aanspreekbaar. De man had ook wat wonden. Volgens de politie leek hij onder invloed. Er werd een gebruikershoeveelheid drugs gevonden. Mogelijk was de man ook onder invloed van alcohol.

De man werd gereanimeerd en daarna werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij zaterdagochtend nog steeds.

Het gaat om een 30-jarige man uit Polen. In totaal kwamen vier politie-eenheden naar het hotel.