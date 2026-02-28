Rico Verhoeven maakt weinig kans op wereldtitel boksen, denkt oud-bokser

De vechtsportwereld staat op z’n kop. Rico Verhoeven stapt een paar maanden nadat hij gestopt is met kickboksen, de boksring in. Eind mei staat hij tegenover de Oekraïner Oleksandr Usyk en strijdt hij meteen voor de wereldtitel. Maar of Verhoeven ook hier kan bewijzen dat hij de koning in de ring is, daar lopen de meningen over uiteen. “Ik denk dat het heel zwaar voor hem wordt”, zegt voormalig profbokser Eddy Smulders.

“Met boksen sta je op een veel kleinere afstand van je tegenstander dan met kickboksen. Een bokser staat ook veel meer naar voren gericht, om sneller toe te slaan. Bij boksen moet je dus veel sneller reageren om de aanval te blokkeren, te duiken of weg te stappen.”

Eindhovenaar Eddy Smulders maakte net als Rico Verhoeven, ooit de overstap van kickboksen naar boksen. “Boksen is een heel andere categorie en die overstap is heel erg moeilijk”, weet Smulders.

Professioneel boksen duurt ook veel langer dan kickboksen. Waar bij kickboksen vaak maar drie tot vijf rondes gevochten wordt, kan het bij boksen oplopen tot twaalf rondes.

“Twaalf rondes van drie minuten is erg zwaar. En vooral als je onder druk staat”, zegt Smulders. “Die Usyk is echt heel goed. Die snapt het spel goed, houdt de juiste afstand en kan op het goede moment toeslaan, dus ik denk het een heel zware partij wordt.”

Maar we moeten onze Brabantse kickbokskampioen ook niet onderschatten, denkt hij. “Er is heel veel geld mee gemoeid, dus er kan van alles gebeuren. En Rico is een zwaargewicht. Als je daarmee iemand een klap geeft, ga je knock-out. Rico is ook een fantastisch goede atleet, dus hij zou best eens kunnen verrassen.”

Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk vechten de titanenstrijd uit op 23 mei bij de Piramides van Gizeh in Egypte.