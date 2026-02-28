Zo klopte koploper PSV hekkensluiter Heracles

PSV heeft het uitduel met hekkensluiter Heracles Almelo zonder veel moeite gewonnen: 1-3. Zo vergrootte de koploper uit Eindhoven de degradatiezorgen van de ploeg van trainer Ernest Faber, die in de elf competitieduels sinds zijn aanstelling alleen van Fortuna Sittard won.

PSV had dit keer minder moeite met een degradatiekandidaat. De ploeg van trainer Peter Bosz verloor twee weken geleden nog verrassend van Volendam. Eerder dit seizoen was er een thuisnederlaag tegen Telstar en een gelijkspel op eigen veld tegen NAC Breda. De koploper komt op 65 punten uit 25 duels. Feyenoord volgt op 48 punten en speelt zondag nog een uitduel met FC Twente. PSV, waar Armando Obispo en Myron Boadu de voorkeur kregen boven Yarek Gasiorowski en Ricardo Pepi, kwam in de negende minuut op voorsprong. Rhys Bozinovski beging een onhandige overtreding op Sergiño Dest, waarna Ivan Perisic vanaf de strafschopstip raak schoot.

Heracles keeper Remko Pasveer in actie tijdens Heracles - PSV (foto: ANP).

Drie minuten later kreeg Ismael Saibari het thuispubliek helemaal stil. De Marokkaans international vond de verre bovenhoek met een geplaatst schot waar doelman Remko Pasveer niet bij kon. PSV liet de bal over het algemeen rustig rondgaan en had weinig te duchten van de thuisploeg. Na een strakke voorzet van Joey Veerman uit een vrije trap kopte Dennis Man vijf minuten voor rust de 3-0 binnen. De Roemeense aanvaller werd daarbij door niemand van Heracles gedekt. Aan het begin van de tweede helft bracht Bosz Gasiorowski en Pepi voor Obispo en Boadu. De landskampioen nam nog meer gas terug in aanloop naar de halve finale van de KNVB-beker tegen NEC van dinsdag. Het resulteerde in verschillende kansen voor Heracles, maar die waren niet besteed aan Ajdin Hrustic, Thomas Bruns en Naci Ünüvar. In de tachtigste minuut liet Lequincio Zeefuik het thuispubliek dan toch juichen. Zijn harde afstandsschot belandde fraai in de verre bovenhoek. Spannend wist Heracles het niet meer te maken. De achterstand van Heracles op FC Volendam (dat de veilige vijftiende plek inneemt) is 7 punten.