Zo klopte koploper PSV hekkensluiter Heracles
PSV heeft het uitduel met hekkensluiter Heracles Almelo zonder veel moeite gewonnen: 1-3. Zo vergrootte de koploper uit Eindhoven de degradatiezorgen van de ploeg van trainer Ernest Faber, die in de elf competitieduels sinds zijn aanstelling alleen van Fortuna Sittard won.
PSV had dit keer minder moeite met een degradatiekandidaat. De ploeg van trainer Peter Bosz verloor twee weken geleden nog verrassend van Volendam.
Eerder dit seizoen was er een thuisnederlaag tegen Telstar en een gelijkspel op eigen veld tegen NAC Breda. De koploper komt op 65 punten uit 25 duels. Feyenoord volgt op 48 punten en speelt zondag nog een uitduel met FC Twente.
PSV, waar Armando Obispo en Myron Boadu de voorkeur kregen boven Yarek Gasiorowski en Ricardo Pepi, kwam in de negende minuut op voorsprong. Rhys Bozinovski beging een onhandige overtreding op Sergiño Dest, waarna Ivan Perisic vanaf de strafschopstip raak schoot.
Drie minuten later kreeg Ismael Saibari het thuispubliek helemaal stil. De Marokkaans international vond de verre bovenhoek met een geplaatst schot waar doelman Remko Pasveer niet bij kon.
PSV liet de bal over het algemeen rustig rondgaan en had weinig te duchten van de thuisploeg. Na een strakke voorzet van Joey Veerman uit een vrije trap kopte Dennis Man vijf minuten voor rust de 3-0 binnen.
De Roemeense aanvaller werd daarbij door niemand van Heracles gedekt. Aan het begin van de tweede helft bracht Bosz Gasiorowski en Pepi voor Obispo en Boadu. De landskampioen nam nog meer gas terug in aanloop naar de halve finale van de KNVB-beker tegen NEC van dinsdag.
Het resulteerde in verschillende kansen voor Heracles, maar die waren niet besteed aan Ajdin Hrustic, Thomas Bruns en Naci Ünüvar. In de tachtigste minuut liet Lequincio Zeefuik het thuispubliek dan toch juichen. Zijn harde afstandsschot belandde fraai in de verre bovenhoek.
Spannend wist Heracles het niet meer te maken. De achterstand van Heracles op FC Volendam (dat de veilige vijftiende plek inneemt) is 7 punten.
Aanvoerder Schouten blij met eerste helft, met tweede helft allerminst
Aanvoerder Jerdy Schouten is blij met de eerste helft van PSV bij Heracles Almelo (1-3), maar is dat allerminst met het spel na rust. "Dat was gewoon niet goed. Ik vind dat heel apart, juist omdat de eerste helft heel goed was. Toen waren we heel geconcentreerd en vast aan de bal, zoals je ons wil zien", zei de 29-jarige Schouten bij ESPN.
"In de tweede helft stortte dat in en werd het heel slordig. Toen konden zij er goed doorheen komen. Dan zie je dat ook zo'n team weer opleeft en dan wordt het voor ons lastig. Maar ik heb me geen moment druk gemaakt om de overwinning", aldus Schouten.
Dinsdag wacht de halve finale van de KNVB-beker in Nijmegen tegen subtopper NEC. "Ik hoop dat we dan zoals de eerste helft voor de dag komen."