Tien jaar geleden stortte de Pearle in Den Bosch in, bekijk hier de beelden

Het is tien jaar geleden dat een luide knal door het centrum van Den Bosch rolde. Op de hoek van de Markt en Hinthamerstraat stortte laat in de avond een monumentaal pand in. In het pand zat op dat moment een winkel van opticienketen Pearle.

Het gaat flink mis op 27 februari 2016, een drukke zaterdagavond in de Bossche binnenstad. Binnen in de Pearle aan de Markt zijn slopers druk bezig met voorbereidingen op werkzaamheden die maandag zouden beginnen. In de video hieronder zie je een verslag van de bewuste avond, inclusief beelden van de instorting:

Rond halfelf 's avonds zijn de werklieden klaar met hun sloopwerk. Een klein halfuur later horen omstanders een harde knal, gevolgd door een krakend geluid. Het pand helt naar voren en stort uit het niets in - eerst de gevel, dan de rest. Volgens omstanders dondert het gebouw 'in slow motion' naar beneden.

Op bewakingsbeelden van de apotheek tegenover het pand is dat goed terug te zien. Eigenaar Bas Albers woonde boven de zaak en hoort, net als veel andere Bosschenaren, eerst een knal. "Ik keek naar buiten en zag de gevel van de Pearle op me afkomen. De hele gevel. Ik stond perplex."

Nog voordat de rook rondom het pand volledig is opgetrokken, beginnen hulpdiensten met het zoeken naar slachtoffers. Die worden niet gevonden. Het mag een wonder heten, maar er vallen die avond geen gewonden. De instorting laat wel een gigantische ravage achter in het centrum van de stad, naast een gat in het hart van veel Bosschenaren. Iedereen in de stad kende het pand. Het staat al sinds 1637 aan de Markt. Ooit als een bordeel, daarna als een café en uiteindelijk dus als Pearle. Dus hoe kon het pand dan instorten? De link met de sloopwerkzaamheden binnenin het pand werd snel gelegd. Uit onderzoek blijkt later dat bouwvakkers een scheidingswand hadden weggehaald. De bouwvakkers konden enkel niet weten dat een stalen balk steunde op die wand.

Het scheidingswandje was na een eerdere verbouwing, in 1992, onbedoeld een dragende muur geworden. Jaren later zou dat wandje zorgen voor een gat in de markt zorgen, maar dan helaas in letterlijke zin. Maar er is ook positiefs: tien jaar later is van dat gat niet veel over. Terwijl archeologen zelfs jaren na de instorting nog volop onderzoek deden in de ruïne, werd op de plek van het pand gewerkt aan een nieuw plan. In 2023 werd het gat officieel gevuld met de opening van een nieuw pand. Nu staat er een modern hoekgebouw op de plek van de instorting - niet met de Pearle, maar met een filiaal van lifestylewinkel Marie-Stella-Maris.

Instorting van bovenaf (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).







