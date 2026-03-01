Ook 24-jarige man overleden na ongeluk met spookrijder op de A59

Ook een 24-jarige man is overleden na de ernstige botsing met een spookrijder op de A59 bij Waalwijk vorige week. Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant. Na het ongeluk zaterdagnacht kwam ook een 81-jarige vrouw uit Oosterhout om het leven. Ze reed kort daarvoor op de verkeerde kant van de weg.

Bij het ongeluk waren twee auto’s betrokken. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht, rond kwart over twaalf, op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Hooipolder.

Toen de hulpverleners aankwamen op de plaats van het ongeluk zagen ze een grote ravage. Onder meer het motorblok van een van de auto's lag op de weg.

Hulpverleners probeerden de 81-jarige vrouw nog te reanimeren, maar dit lukte niet meer. In de andere betrokken auto raakten twee inzittenden gewond: de 24-jarige bestuurder en een 23-jarige vrouw.

De man moest door de brandweer uit de auto bevrijd worden. Hij is samen met de 23-jarige vrouw naar een ziekenhuis gebracht. De man is woensdag overleden aan zijn verwondingen.

De snelweg was urenlang afgesloten na het ongeluk: