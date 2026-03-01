Met 'pijn in het hart' verkopen de fraters in Tilburg bijna al hun spullen

Ze waren nog maar met zeven man. En het hoofdkantoor van de fraters in Tilburg was toch wel erg groot. Een onhoudbare situatie en daarom gaan de fraters verhuizen. Omdat het huis vol staat met spullen, besloten de fraters een uitverkoop te houden. En die kwam er, mensen stonden dit weekend twee uur in de rij om alle bijzondere schilderijen en exotische beelden te bemachtigen.

Op zondag was er geen rij, maar nog een drukte van belang. Een Tilburgse pakt hagelwitte kerstfiguurtjes in krantenpapier: "Ik vind ze zo leuk en extra bijzonder omdat ze uit dit huis komen. Ik heb het altijd gekend en mijn dochter heeft er nog gewerkt. Ik denk dat de kerstfiguurtjes nog wel eens beschilderd zouden kunnen zijn door de fraters." Want artistiek waren de fraters zeker. In de kelder hangen tekeningen en schilderijen te koop, vaak werk van de fraters zelf. Ook staan er beelden en potten van over de hele wereld. De fraters zijn opgericht om onderwijs te geven aan arme kinderen. Ze werkten in verre landen.

"Meer dan twee jaar bezig met ontspullen."

Niet alleen kwamen er veel spullen uit het buitenland in het ‘Generalaat’ van de fraters in Tilburg terecht. Ook kwamen er veel spullen van andere huizen in Nederland die werden opgeheven. Gevolg: een tjokvol enorm huis. De fraters waren meer dan twee jaar bezig met 'ontspullen'. Een andere bezoeker slaat zijn slag met een enorme stapel boeken. "Ze gaan over de geschiedenis van het katholicisme. Ik vind het erg leuk dat ik nog een boekje heb gevonden, dat door de oprichter van de fraters, Joannes Zwijsen is geschreven."

In de kelder, waar eens het archief van de fraters was, staan de tafels met spulletjes van rozenkransen tot kerstballen, van asbakken tot wijnglazen.

Een enorme stapel boeken voor deze koper.

Frater Ad de Kok loopt rond met gemengde gevoelens. De fraters huisden 65 jaar in het huidige gebouw. De Kok woonde er zelf ook nog. "Dit huis is te groot en te duur voor ons geworden. Het kwam steeds meer leeg te staan." Het gebouw wordt een appartementencomplex. Dat had niet de voorkeur van De Kok. Hij had liever gezien dat er een andere goeddoener in was gekomen. "Maar het is, zoals het is." De Kok is erg gehecht aan de kapel: "Die mag niet afgebroken worden, dus die blijft gelukkig bestaan en wordt een gemeenschapsruimte." De frater denkt dat er nog wel een traantje zal vloeien als de kapel officieel aan de dienst wordt onttrokken. "Er is een beeld verkocht, waar ik als zeventienjarige frater bijzat. Maar ook het gebouw zelf, het is een prachtig gebouw."

"Er gaat goed werk mee verricht worden."