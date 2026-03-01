'81 dooie Antifa' en muskusratten: dit mag je niet missen

Van een 21-jarige man uit Erp die twee jaar de cel in moet voor wapenbezit tot steeds minder muskusratten die gevangen worden. Dit zijn de vijf verhalen van de afgelopen week die je gelezen moet hebben.

Thomas D. uit Erp kreeg twee jaar cel voor het bezit van zes werkende vuurwapens, honderden kogels en explosieven. De 25-jarige student maakte zelf munitie en had handleidingen voor bommen op zijn laptop. De rechtbank maakt zich zorgen over zijn 'radicaliseringsproces', ondanks dat de terrorisme-aanklacht werd geschrapt. D. vertelde in afgeluisterde gesprekken over '81 dooie Antifa' en dreigde linkse activisten dood te steken. Lees hier het hele verhaal.

Het iconische arbeiderswoninkje van Grietje Post in Werkendam dreigt verloren te gaan. De gemeente Altena wil de voormalige 'Oudheidkamer' verkopen, het laatste originele vissershuisje in de wijk. Buurvrouw Anja den Hollander-Versteeg startte een petitie die al 360 keer is ondertekend. Het 150 jaar oude pand werd in 1979 door Grietje gered van de sloop, met hulp van prins Claus. Hier lees je haar verhaal.

In het gedenkbos in Loon op Zand is een monument onthuld voor de duizenden Brabanders die overleden aan corona en voor mensen met post-covid. Het initiatief kwam van 50PLUS Tilburg, die eerder jaarlijks herdacht in de Hasseltse Kapel. Alleen al in Brabant vielen in het eerste coronajaar bijna drieduizend doden. Bij de onthulling klonk de boodschap: 'U staat er niet alleen voor.' Check het hier.

Er is ook nog milieu-nieuws. Drugsafval uit Brabant wordt opgeruimd door gespecialiseerde bedrijven en tijdelijk opgeslagen in brandwerende kluizen in Breda. Het afval gaat vervolgens naar een speciale verbrandingsoven in Duitsland die 1200 graden haalt. Nederland heeft deze dure trommelovens niet meer. Een volle vracht bestaat uit 24 pallets, zo'n vijfduizend tot achtduizend kilo afval. Lees hun analyse.

