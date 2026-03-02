Na protest gaan advocaten weer gedetineerden bezoeken in EBI Vught

Een groep strafrechtadvocaten gaat weer gedetineerden bezoeken op de zwaarst bewaakte afdelingen van gevangenissen, zoals de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Tientallen advocaten legden in november vorig jaar het werk op die afdelingen neer uit protest tegen het verplichte cameratoezicht bij gesprekken tussen gedetineerden en strafrechtadvocaten.

De strafrechtadvocaten, onder wie Jan-Hein Kuijpers , hebben nu besloten hun staking te beëindigen na maatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zo is de camerakwaliteit verlaagd waardoor liplezen niet langer mogelijk zou zijn. Ook is er volgens de advocaten meer duidelijkheid over hoe er wordt omgegaan met de gemaakte opnamen, meldt de NOS .

Toch zijn lang niet alle zorgen bij de strafrechtadvocaten weggenomen. Het cameratoezicht heeft volgens de advocaten een afschrikwekkend effect en ze vragen zich bijvoorbeeld af wat de noodzaak is van microfoons in de spreekkamers.

Waarom zit Ridouan Taghi zonder advocaat?

Het cameratoezicht in de zwaarst bewaakte afdelingen van gevangenissen werd ingevoerd vanwege de zaak rond Ridouan Taghi, die al jaren in de EBI in Vught zit. De afgelopen jaren werden drie advocaten van hem aangehouden op verdenking van het doorspelen van berichten.

Een van de drie advocaten - Youssef Taghi, de neef en voormalige advocaat van Taghi - werd in 2021 gearresteerd en kreeg een celstraf van vijf jaar en zes maanden opgelegd. In 2023 werd Inez Weski aangehouden. De zaak tegen haar loopt nog.

Vorig jaar april werd advocaat Vito Shukrula opgepakt. Hij kwam in juni weer vrij, maar de verdenkingen tegen hem bleven staan. Sinds vorige maand mag hij onder voorwaarden weer aan het werk als advocaat. Sinds de aanhouding van Shukrula zit Taghi zonder advocaat.