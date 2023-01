Neef Taghi krijgt 5,5 jaar cel voor ontsnappingsplan uit EBI

Youssef Taghi, de voormalige advocaat en neef van Ridouan Taghi, was een onmisbare schakel in het ontsnappingsplan van de topcrimineel uit de EBI in Vught. De rechtbank in Amsterdam heeft hem daarom een celstraf van 5,5 jaar opgelegd.

In opdracht van Ridouan Taghi smokkelde Youssef Taghi berichten in en uit de EBI die hij deelde met contacten van zijn neef. Zo kon Ridouan Taghi drie ontsnappingsplannen maken.

Boodschappenjongen

Tijdens de zitting ontkende de voormalig advocaat van Ridouan dat hij zijn neef wilde helpen bij een ontsnapping. Wel gaf Youssef toe dat hij onder druk van Ridouan berichten in en uit de gevangenis in Vught smokkelde en naar één contactpersoon stuurde. Wie dat is, kan hij niet zeggen. “Ik heb berichten gecommuniceerd, maar niet uit vrije wil. Ik ben gebruikt als boodschappenjongen."

Criminele kwesties

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo en zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Zijn neef Youssef werd in maart 2021 een van zijn advocaten en bezocht hem daar vele malen. Na verloop van tijd ontdekte justitie dat de contacten tussen beide mannen niet gingen over juridische zaken maar dat er criminele kwesties werd besproken.

Na onderzoek, waarbij het tweetal heimelijk werd gefilmd en afgeluisterd, werd Taghi op 8 oktober 2021 aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi in de EBI. Sindsdien zit hij vast. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist.

Lagere straf

De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat volgens haar niet vaststaat dat alle berichten in het dossier ook naar buiten zijn gebracht. Ook is niet duidelijk welke misdrijven daadwerkelijk hebben plaatsgevonden op basis van het doorgeven van berichten.

Taghi heeft verklaard dat hij onder druk is gezet en daarom heeft meegewerkt met zijn neef. Volgens het OM is van druk geen sprake geweest. De rechtbank meent dat het niet is vast te stellen of Taghi berichten doorspeelde onder druk dan wel uit vrije wil.

