Zo wilde Ridouan Taghi ontsnappen uit de zwaarbeveiligde EBI in Vught

Met hulp van criminele handlangers, waaronder de zonen Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, moest Ridouan Taghi ontsnappen uit de EBI in Vught. Als dat plan niet zou lukken, moest de directeur van de EBI en drie andere medewerkers worden gegijzeld, zodat Ridouan kon uitbreken. Dat zei het Openbaar Ministerie vrijdag in de rechtbank van Amsterdam.

Uit stiekem opgenomen camera- en geluidsopnames in de EBI wordt duidelijk hoe Ridouan zijn plan voorbereidde om te ontsnappen uit de strengst beveiligde gevangenis in Nederland. Hij kon via zijn neef en media-advocaat Youssef Taghi contact hebben met de buitenwereld om zo zijn uitbraakplan te maken.

Risicovolle uitbraak

Tijdens 98 contactmomenten, waaronder 22 bezoeken van Youssef aan de EBI, bespraken de neven uitbraakplan 'Bios'. Volgens justitie zou Ridouan zijn zoons en maffiabaas Raffaele Imperiale via Youssef hebben ingeschakeld.

Uit geschreven teksten van de top van de mocro-maffia blijkt hoe risicovol het plan was. “Dit is geen kinderspel. Dan ben ik dood of ik zie nooit meer daglicht."

Het plan moest daarom worden uitgevoerd 'op de Navy Seals manier', zo schreef de topcrimineel. De Navy Seals zijn een Amerikaanse speciale eenheid die geheime operaties uitvoeren. Volgens justitie is de speciale eenheid die Taghi wilde inzetten getraind om in het diepste geheim operaties uitvoeren en daarbij excessief geweld te gebruiken.

Wensenlijstje Taghi voor ontsnapping

Tijdens een ander bezoek van Youssef aan de gevangenis in Vught gaf Ridouan zijn wensenlijstje door voor zijn uitbraak. Op videobeelden die in de rechtbank worden getoond is te zien hoe hij alles puntsgewijs opschrijft.

Het belangrijkste was volgens Ridouan dat zijn bevrijders alles wisten over de plek waar hij verblijft sinds 2019. Zijn criminele contacten moesten onder meer de documentaire van Omroep Brabant over de EBI kijken. Daar zijn de deuren van de EBI te zien, waar ze naar binnen moesten. Ook zou Ridouan op de dag van de ontsnapping zijn tv voor het raam van zijn cel zetten, zodat zijn bevrijders van buitenaf konden zien waar hij zat.

Verder moest de bevrijding gebeuren op een dag dat het slecht weer was en hard regende. Er zou een vluchtauto, met tas en telefoon, klaar moeten staan. Daarna moest hij zo snel mogelijk ergens naar binnen om zich te verstoppen. Om politie en justitie af te schudden moest er 1500 liter olie op de weg worden gegooid zodat hun auto's zouden wegglijden.

Gijzeling EBI-directeur

Dat Ridouan dankbaar gebruik wilde maken van de media, blijkt ook uit zijn andere plan. Dat plan had de naam 'Mega Mindy', en was er in het geval plan 'Bios' zou mislukken. Het was de bedoeling om het gevangenispersoneel te gijzelen en met geweld uit te breken.

Zo moest Youssef Taghi beelden laten zien van EBI-medewerkers aan de handlangers. “Kijk op YouTube. Je ziet een oude vrouw. Grijs haar. Maak er een foto van. Die moet je hebben”, schreef de topcrimineel aan Youssef. “En directeur EBI staat in de krant. Telegraaf weet welke.”

Ridouan noemde het maken van deze ontsnappingsplannen 'een spelletje' en hij claimt dat het Openbaar Ministerie alles zou verzinnen. Het OM beweert dat daar niets van klopt. “Zo ziet de verklaring eruit van iemand die geen kant meer op kan”, zei een van de officieren.

