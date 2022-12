Neef Ridouan Taghi was onmisbare schakel in ontsnappingsplan uit EBI Vught

De voormalige advocaat en neef van Ridouan Taghi, was een onmisbare schakel in het ontsnappingsplan van de topcrimineel uit de EBI in Vught. Dat constateerde de rechtbank in Amsterdam woensdag. In opdracht van de gevangene smokkelde Youssef T. berichten in en uit de EBI die hij deelde met contacten van zijn neef. Zo kon Ridouan Taghi drie ontsnappingsplannen maken.

Tijdens de zitting ontkende de voormalig advocaat van Ridouan dat hij zijn neef wilde helpen bij een ontsnapping. Wel gaf Youssef toe dat hij onder druk van Ridouan berichten in en uit de gevangenis in Vught smokkelde en naar één contactpersoon stuurde. Wie dat is, kan hij niet zeggen. “Ik heb berichten gecommuniceerd, maar niet uit vrije wil. Ik ben gebruikt als boodschappenjongen."

Om toch niet teveel mee te gaan in de plannen van zijn neef deelde Youssef T. niet alle berichten met de buitenwereld, zegt hij. “Als ik het vermoeden had dat iemand gevaar liep, dan deelde ik het niet. Ik loop liever zelf gevaar”, zei T. in de Amsterdamse rechtbank.

Maar volgens de rechters is Youssef T. juist een onmisbare schakel geweest in het ontsnappingsplan. Hij adviseerde zijn neef om professionals in te schakelen voor de ontsnapping en drong aan op een blauwdruk van de Vughtse gevangenis. T. beweert dat hij daarmee duidelijk wilde maken dat een gewelddadige uitbraak onmogelijk was.

Uitbraakplan 'Bios'

Youssef T. zou ook als boodschappenjongen een belangrijke rol vervullen in het uitbraakplan van Ridouan. Tijdens een bezoek aan de gevangenis in Vught kreeg hij de opdracht om een Nederlandse diplomaat in Afrika te zoeken. Ridouan wilde de diplomaat ontvoeren en hem als 'wisselgeld' gebruiken voor zijn vrijlating uit de EBI. Maar de ex-raadsman zegt dat hij de gewelddadige uitbraakpoging wilde voorkomen en deelde de informatie daarom niet met zijn contactpersoon.

De rechtbank noemt het ongeloofwaardig. Want T. liet tijdens een bezoek aan de gevangenis een briefje aan Ridouan zien met de tekst ‘Bios moet dan wel lukken. Anders probleem.’ Daarmee wordt de ontsnapping van Ridouan uit de gevangenis in Vught bedoeld. “Het lijkt op inhoudelijk meepraten, maar ik weet niks van de inhoud van plan Bios”, beweert Youssef T..

Medewerkers EBI gijzelen

Mocht uitbraakplan 'Bios' mislukken, dan had Ridouan nog een scenario klaarliggen. Daarvoor had de topcrimineel informatie nodig over vier medewerkers van de EBI. Het was de bedoeling om het gevangenispersoneel te gijzelen en met geweld uit te breken.

In de iPad van de ex-advocaat werd een foto gevonden van een bericht dat betrekking heeft op dit plan. Iemand bij de Belastingdienst moest van Ridouan vier namen van medewerkers in de gevangenis in Vught checken. "Ik heb nooit namen doorgegeven", verklaarde Youssef T.

Ridouan kwam erachter, maar zou Youssef T. het 'voordeel van de twijfel hebben gegeven'. Ridouan zou hem opnieuw de vier namen hebben gegeven van het gevangenispersoneel, maar kort daarna werd T. aangehouden.

Vrijdag gaat de zaak verder.

