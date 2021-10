Waarom had advocaat Taghi vrij spel in streng bewaakte gevangenis Vught?

Het was een komen en gaan van advocaat Youssef Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Daar zit zijn neef Ridouan Taghi in afwachting van zijn proces. In vertrouwelijke gesprekken planden raadsman en topcrimineel een gewelddadige uitbraak. Onder toeziend oog van gevangenispersoneel. Hoe kan dat?

Dat beide neven vrijelijk en in het geheim met elkaar over een vluchtpoging konden spreken in Vught, leidt tot verbijstering. Bij politiek en bevolking. Toch is er feitelijk niets mis mee. De regels van de rechtstaat geven zowel verdachten als advocaten nu eenmaal bepaalde voorrechten. Door de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt, is het bovendien lastig om misbruik bloot te leggen. Hieronder een aantal privileges die de wet biedt.

Iedere verdachte mag zelf zijn of haar advocaat kiezen

Een verdachte mag een onbeperkt aantal advocaten hebben

De advocaat heeft toegang tot de verdachte in de gevangenis

De gesprekken tussen advocaat en cliënt zijn geheim. Justitie mag niet meeluisteren of toekijken.

Door deze regels komt het wel eens voor dat een advocaat een familielid vertegenwoordigt. De neven Taghi vormen hier dus geen uitzondering op. En behalve de neef, heeft de crimineel nog meer raadslieden in dienst. Zo treedt in de rechtszaak tegen Taghi, onder de naam Marengo, strafpleiter Inez Weski op de voorgrond. "Men denkt vaak dat ik dé advocaat van Taghi ben, maar er zijn er vijf of zes die hem op verschillende vlakken bijstaan", laat Weski aan de NOS weten. Ridouan Taghi wordt gezien als kopstuk van de mocromaffia die verantwoordelijk is voor verschillende (pogingen tot) moorden.

Onderzoek deken

Vanwege de eerder genoemde vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt, is het voor justitie bijzonder moeilijk om misbruik van de regels aan te tonen. Om dat te onderzoeken, moet een beroep worden gedaan op de deken. Die houdt toezicht op alle advocaten in zijn arrondissement. In totaal zijn er elf van zulke regio's. Plus een algemeen deken voor heel Nederland.

Justitie heeft geprobeerd om advocaat Taghi weg te houden uit de EBI in Vught. Het vermoeden was dat hij als doorgeefluik fungeerde voor zijn neef die zo zijn criminele praktijken kon voortzetten. Na eigen onderzoek en een gesprek met advocaat Taghi, concludeerde de deken aanvankelijk dat er niets aan de hand was. Omdat justitie sinds de zomer 'een concrete verdenking' had, mochten de gesprekken tussen de neven alsnog worden gevolgd.

Papiertjes tegen glaswand

Het geheime beraad tussen de Taghi's duurde soms urenlang. Gescheiden door een glaswand wisselden ze boodschappen uit door stukjes tekst op papier aan elkaar te tonen, maakte het Openbaar Ministerie bekend. De opgepakte advocaat wordt nu verdacht van betrokkenheid bij witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en het voorbereiden van een gewelddadige uitbraak.

Persoonlijke boodschap

Behalve de wet, heeft raadsman Taghi ook de gedragscode van de advocatuur overtreden. "Een advocaat mag niet de communicatie van de verdachte doen", laat een woordvoerder van de Nederlandse Orde van Advocaten weten aan de NOS. "Een persoonlijke boodschap voor de vrouw van de verdachte mag hij best overbrengen, maar hij mag geen zakelijke opdrachten namens de verdachte overbrengen of vertellen hoe het er buiten de gevangenis aan toegaat. Ook mag hij niet de telefoon of sociale media van zijn cliënt beheren."

Minister Dekker van Justitie overweegt nu om de bezoekregels voor advocaten aan te passen. Volgens de bewindsman laat deze affaire zien hoezeer de georganiseerde criminaliteit de rechtstaat ondermijnt en misbruik maakt van de rechtsbescherming.

