‘Ridouan Taghi werkte vanuit EBI aan drie ontsnappingsscenario's’

Ridouan Taghi is vanaf maart 2021 bezig geweest met het organiseren van een uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, meldt NRC. Hij werkte aan drie verschillende scenarios om te ontsnappen.

Dat blijkt uit dossierstukken van het onderzoek naar zijn neef Youssef die NRC heeft ingezien. Youssef heeft tot zijn aanhouding op 8 oktober in de EBI gewerkt als advocaat voor Taghi. Uit de stukken blijkt dat in opdracht van Taghi is gewerkt aan drie scenarios voor zijn ontsnapping. Twee daarvan hadden moeten worden uitgevoerd door getrainde professionals, zo blijkt uit een bericht van Taghi, die sinds eind 2019 in de EBI zit.

"Het moet op navy sealsmanier. Je denkt te makkelijk echt", meldt Taghi in een bericht aan ene Jim. Youssef moest dat in opdracht van Ridouan doorgeven. De politie vermoedt dat een gewelddadige bevrijdingsactie - codenaam Bios - had moeten plaatsvinden bij de EBI in Vught of bij de extra beveiligde 'bunker', de rechtszaal in Osdorp waar de Marengo-zaak wordt behandeld.

Mega Mindy

Dat waren twee mogelijke scenario’s. Voor het derde - codenaam Mega Mindy - moest informatie worden vergaard over vier medewerkers van de EBI in Vught bij de Belastingdienst. Het vermoeden is dat zij zouden worden gegijzeld met de intentie om Taghi vrij te krijgen.

LEES OOK:

Leger helpt EBI in Vught om uitbraak van top Mocro-maffia te voorkomen

Niemand ontsnapte ooit uit EBI en dat komt door deze veiligheidsmaatregelen