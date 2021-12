Niemand ontsnapte ooit uit EBI en dat komt door deze veiligheidsmaatregelen

De zwaarste criminelen van ons land zitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ridouan Taghi is de bekendste bewoner. Maar ook zware jongens als Said Razzouki (de vermeende rechterhand van Taghi) en Richard R., bekend als Rico de Chileen, verblijven in Vught. Sinds de komst van de Marengo-verdachten, en dan Taghi in het bijzonder, is er veel te doen over de beveiliging. Het huisvesten van dit soort boeven vraagt nogal wat van de EBI.

De complete top van de zogenoemde Mocro-maffia zit in de EBI. Zware criminelen die nergens voor terugdeinzen. In december 2019 maakte kopstuk Ridouan Taghi zijn entree in Vught. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op gebied van beveiliging.

Extra maatregelen

Vrijdag kwam naar buiten dat het leger helpt om een uitbraak van Marengo-verdachten te voorkomen. Een woordvoerder van de PI Vught, waar de EBI een onderdeel van is, kan niet in detail treden, vanwege de veiligheid. Wel bevestigt hij dat Dienst Justitiële Inlichtingen extra maatregelen heeft genomen en dat Defensie daarbij helpt. Het geeft aan hoe serieus de situatie momenteel is.

Het regime in de EBI is zeer streng. Het is niet voor niks een zwaar bewaakte gevangenis, binnen een gevangenis. Alleen hier zitten de zwaarste criminelen. De EBI bestaat uit vier afdelingen, met ieder zes cellen. In totaal zijn er dus 24 cellen. Achttien van die cellen zijn bedoeld voor gevangenen die vastzitten volgens het EBI-regime, het allerstrengste regime.

Hoeveel van die cellen op dit moment gevuld zijn met de allerzwaarste criminelen, is niet bekend. De gevangenis doet daar zelf nooit uitspraken over. Het kan eigenlijk niet anders dan dat de Mocro-maffia-leden in de EBI zitten. Ridouan Taghi dus en zijn vermeende rechterhand Said Razzouki. Hij werd maandag door Colombia uitgeleverd en kwam dinsdag onder zeer strenge bewaking aan in Vught.

Tot de bewoners horen waarschijnlijk ook Rico de Chileen en Benaouf A. Die laatste geldt als Mocro-maffia kopstuk van het eerste uur. Hij zat eerst in de bak in Roermond, maar werd overgeplaatst naar Vught toen een groep criminelen in 2017 plannen had om hem met een helikopter te bevrijden. Die helikopter zou gekaapt worden op Kempen Airport in Budel. Andere bekende bewoners van de voorbije jaren zijn Willem Holleeder en Mohammed B.

Ontsnappen

Angst voor een uitbraak is er ook in Vught. Om die reden is het leger ingeschakeld. Het is nog nooit iemand gelukt te ontsnappen uit de EBI. En de vraag is of daar ooit verandering in komt. Boven de luchtplaats zitten dikke tralies. De celdeuren hebben geen slot. Openen gebeurt van afstand.

Binnen is het een doolhof. Gevangenen worden geblinddoekt binnen gebracht. Ze verlaten alleen hun afdeling voor een transport naar de rechtbank. Verder contact met de buitenwereld gaat per post of telefoon. Maar iedere brief wordt vooraf gelezen en ieder gesprek wordt meegeluisterd.

Voor criminelen als Taghi is dit blijkbaar niet genoeg. Zo kopte EenVandaag vorige maand dat Taghi wordt bewaakt door een speciaal team van bewaarders met bivakmutsen. Deze cipiers dragen een ander uniform dan gewoon gevangenispersoneel. Glazen wanden zijn afgeplakt zodat Taghi niet kan zien wie nog meer in de ruimte aanwezig is. Detentie-advocaat Thomas van der Horst noemde deze ‘detentie-omstandigheden voor Nederland uniek’.

Drie jaar geleden kreeg Omroep Brabant een uniek kijkje in de EBI: